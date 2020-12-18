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  4. Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

18.12.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Evinde ölü bulunan vatandaşın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu. Bıçaklanarak öldüğü belirlenen vatandaşın ölümü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş isimli vatandaştan bir süredir haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açıp içeriye giren vatandaşlar, Memiş’in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Memiş’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Daha sonra olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Memiş’in cenazesi cenazesi otopsi incelemeleri yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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