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  4. Evinde ölü bulunmuştu! Cesedini taşımaya yardım edenlerin kimliği şoke etti

Evinde ölü bulunmuştu! Cesedini taşımaya yardım edenlerin kimliği şoke etti

13.10.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da yaklaşık 3 ay önce yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan kişinin darbedilerek öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şahsın arkadaşları tarafından darbedildikten sonra evine bırakıldığı belirlenirken şahsı evinde ölü buldukları ihbarını yapanların da o kişiler olduğu ortaya çıktı. Cesedin cenaze aracına taşınmasına yardım ettikleri o anlar dikkat çekti.

Evinde ölü bulunmuştu! Cesedini taşımaya yardım edenlerin kimliği şoke etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 59 yaşındaki Kemal Kaplan'ın, Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde 23 Temmuz'da ölü bulunmasıyla ilgili otopsi raporundaki darp izlerinden dolayı cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.

DARBEDİP EVİNE BIRAKMIŞLAR

Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Kaplan'ın bir çorbacı dükkanının önünde arkadaşları tarafından darbedildiğini, sonrasında ise evine bırakıldığını belirledi.

Kütahya, Kocaeli ve Manisa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Kaplan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A. (20), H.İ.B. (52), M.M.N. (19) ve Z.K'yi (37) gözaltına aldı.

ÖLÜ BULDUKLARINI İHBAR EDENLERİN DE ONLAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp Kemal Kaplan'ı evinde ölü bulduklarını ihbar edenlerin de bu kişiler olduğu ortaya çıktı.

AA-20231013-32392681-32392679-KUTAHYADA_TEMMUZDA_EVINDE_CESEDI_BULUNAN_KISININ_DARBEDILEREK_OLDURULDUGU_ORTAYA_CIKTI

CESEDİN TAŞINMASINA YARDIM ETTİKLERİ ANLAR KAYDEDİLMİŞTİ

Şüphelilerin, maktulün cesedinin cenaze aracına taşınmasına yardım etmeleri de Kaplan'ın ölü bulunduğu gün olayı görüntüleyen gazetecilerin kamerasına yansıdı.

Kütahya Belediyesinden emekliye ayrılan Kemal Kaplan, ihbar üzerine 23 Temmuz'da yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunmuştu. (AA)

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Kütahya ceset

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