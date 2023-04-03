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Evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi 16 yıl sonra aralandı: Oğlu ve gelini...

03.04.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin, (JASAT) 28 Haziran 2007 tarihinde Kütahya merkeze bağlı Kızık Köyü'nde G.Ç. isimli yaşlı kadının evinde ölü bulunması olayıyla ilgili olarak verdikleri çaba sonuç verdi. Yapılan titiz ve detaylı çalışmalar sonucu faili meçhul cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı. Yaşlı kadının cinayet zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan oğlu ve gelini tutuklandı.

Evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi 16 yıl sonra aralandı: Oğlu ve gelini...

Cumhuriyet Başsavcılığınca faili meçhul cinayet dosyalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 28 Haziran 2007'de merkeze bağlı Kızık köyündeki evinde başına sert bir cisimle öldürülmüş bulunan G.Ç. (79) cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

OĞLU VE GELİNİ...

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda bazı deliller de elde eden ekipler, olayın şüphelisi olarak yaşlı kadının oğlu O.Ç. (54) ve gelini A.Ç'nin (51) ifadelerine başvurdu.

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Çelişkili ifadeler kullanan çift, ekiplerce cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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(İHA-AA)

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