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Ankara'da ortakların kavgası cinayetle bitti! Önce kasığından vurdu, sığındığı manavda ise kalbinden vurup öldürdü

01.04.2023 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar arasında 'hisse devri' nedeniyle kavga çıktı. Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd (30), ortağı Ahmet D. tarafından tabancayla kasığından vuruldu. Yaralı halde kaçmaya çalışan Dikbaş, bir manava sığındı. Ancak ortağı Xalıd'ı sığındığı manavda kalbine ateş ederek öldürdü.

Ankara'da ortakların kavgası cinayetle bitti! Önce kasığından vurdu, sığındığı manavda ise kalbinden vurup öldürdü

Ankara'daki korkunç olay, saat 19.00 sıralarında Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet D. ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı.

MANAVDA KALBİNDEN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet D., üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti. Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla cadde üzerinde bulunan bir manava sığındı. Ahmet D., Xalıd'e 3 el daha ateş etti. Xalıd, kalbine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığıldı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet D. polis ekiplerine teslim olurken, Xalıd ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Hayatını kaybeden Xalıd'ın eski ortaklarından olan Mirzahan Ş., "Ben burada esnafım. Olayı duyduk, çok üzüldük. Şamil burada bilinen ve sevilen bir esnaftı. Kendisi benim de eski ortağım, tütüncü işlettik kendisiyle. Hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü duyduk. Olay şöyle; Şamil kendi hissesini başka birine devretmek istemiş. Ortağı ise buna izin vermemiş. Tartışma sonrası Ahmet de tabancasını çekip Şamil'i vurmuş. Kurşunlardan 3 tanesi kalbine isabet ediyor. Şamil 30 yaşında genç biriydi, çocuğu vardı. Esnaflar olarak çok üzüldük" dedi.

'4 EL SİLAH SESİ DUYDUK VE KENDİMİZİ YERE ATTIK'

Olay sırasında aynı cadde üzerinde olan mahalleli bir ise "Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Birden 4 el silah sesi duyduk ve kendimizi yere attık. Etrafta çocuklar da vardı. Çok şükür onlara bir şey olmadı. Kalkıp olay yerine geldiğimizde Şamil'in yaralı olarak yerde yattığını gördük. Kendisini tanırım, Demetevler'de esnaftır. Rahmetli olmuş, ailesine sabır diliyorum" diye konuştu. (DHA)


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cinayet Ankara

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