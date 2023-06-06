HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinde ölü bulunmuştu! Şüpheli isim oğlu çıktı... Şoke eden olay!

Evinde ölü bulunmuştu! Şüpheli isim oğlu çıktı... Şoke eden olay!

06.06.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik’in (59) oğlu E.Ç., gittiği Ankara’da cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı.

Evinde ölü bulunmuştu! Şüpheli isim oğlu çıktı... Şoke eden olay!

Bursa'dan yaşanan olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten uzun süre haber alamayan yakınları evine geldi. Çelik kapıyı açmayınca, yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Gülhanettin Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

3

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Gülhanettin Çelik’in oğlu E.Ç. olduğunu saptadı. Otobüsle Ankara'ya gittiği tespit edilen E.Ç., yakalanıp, gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar! Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar!
CHP'de yeni MYK belli oldu! CHP'de yeni MYK belli oldu!
Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendiSkandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa

En Çok Okunan Haberler

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Santral vuruldu

Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Santral vuruldu

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.