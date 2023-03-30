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Evinde saklanarak karısının ihanetini saniye saniye kaydetti! Görüntüleri sosyal medyada ifşa etti

30.03.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da yaşayan bir adam eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek ilginç bir plana imza attı. Her gün yaptığı gibi işe gitmek için hazırlanan adam karısının gözünün önünde evden çıktı ancak planının bir parçası olarak evine geri döndü ve saklandı. Karısı ve sevgilisini saklandığı yerden cep telefonu kamerasına kaydeden adam görüntüleri sosyal medyadan ifşa etti.

Evinde saklanarak karısının ihanetini saniye saniye kaydetti! Görüntüleri sosyal medyada ifşa etti

Gana’da yaşanan bir ihanet olayı sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan eş karısının kendisini aldattığından şüphelenerek bir plan hazırladı. Her gün yaptığı gibi işe gitmek için evden çıkan eş bu kez karısının haberi olmadan evine geri döndü ve ihaneti yakalayabilmek için saklanmaya başladı. Yatak odasının camından karısının bahçede sevgilisiyle eğlendiği gören adam bir süre bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi seçti.

SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ

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Karısı ve sevgilisini bir süre gizlendiği yerden izleyen öfkeli koca ardından onlarla yüzleşmeye karar verdi. Karısının sevgilisinin yaklaşık 3 yıldır görüşmediği bir akrabası olduğunu fark eden koca sinirlenere görüntüleri sosyal medyadan ifşa etti. İhanete ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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sosyal medya Gana ihanet

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