Evinde silahlı saldırıya uğrayan organize suç örgütü sanığı hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir’de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş adamı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Narlıdere ilçesindeki evinde polis yeleği giyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Kurtuluş, Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Acil ameliyata alınan Kurtuluş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan yakınları ve ailesi, acil servis önünde gözyaşları döktü.

- Organize suç örgütü davasında yargılanıyordu

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş adamı Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

Hazırlanan iddianamede sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.