Evinde tadilat yaptığı sırada öyle bir şey gördü ki... Şaşkınlığını gizleyemedi! “Seslerin olduğu yere gittim ve...”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee bölgesinde yaşayan Kyndal Bret ve eşi ev tadilatının bir parçası olarak banyolarını yenilemeye karar verdiler. Gece yarısında banyodan garip seslerin geldiğini duyan Bret, gürültünün kaynağına doğru giderken o anları TikTok’tan paylaştı. Bret TikTok’tan yaptığı paylaşıma, “Şu anda tam anlamıyla titriyorum. Banyomuzda tadilat yaptığımız anlarda sesler duyuyorum. Seslerin olduğu yere gittim ve bir köpek gördüm” notunu ekledi.

“BU BENİM KÖPEĞİM DEĞİL”

İçeri girdiğinde kamerayı yere doğru çevirdi ve yerdeki bir delikten köpeğin kafasını çıkarttığını gördü. Bret o anları, “Bu benim köpeğim değil. Buraya nasıl girdiğini bilmiyorum. Boynunda boşluk var o yüzden boğulmuyor” diyerek anlattı.

Köpeğin kurtarılması için yardım çağıran Bret, köpeğin tasmasının deliğin altına takıldığını ve fırtına sırasında evin dışından açılan delikle beraber girdiğini düşündüğünü söyledi. Köpek güvenli bir şekilde delikten çıkartılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.