Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Evinde tadilat yaptığı sırada öyle bir şey gördü ki... Şaşkınlığını gizleyemedi! “Seslerin olduğu yere gittim ve...”

    Evinde tadilat yaptığı sırada öyle bir şey gördü ki... Şaşkınlığını gizleyemedi! “Seslerin olduğu yere gittim ve...”

    08.08.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee bölgesinde yaşayan Kyndal Bret isimli bir kadın TikTok yaptığı paylaşımda evindeki tadilat sırasında karşılaştığı ilginç bir durumu gösterdi. Kyndal Bret, banyosundan gelen bir ses duyduğunda evine izinsiz giren birinin olduğunu düşündü ama gerçek çok farklı çıktı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee bölgesinde yaşayan Kyndal Bret ve eşi ev tadilatının bir parçası olarak banyolarını yenilemeye karar verdiler. Gece yarısında banyodan garip seslerin geldiğini duyan Bret, gürültünün kaynağına doğru giderken o anları TikTok’tan paylaştı. Bret TikTok’tan yaptığı paylaşıma, “Şu anda tam anlamıyla titriyorum. Banyomuzda tadilat yaptığımız anlarda sesler duyuyorum. Seslerin olduğu yere gittim ve bir köpek gördüm” notunu ekledi.

    “BU BENİM KÖPEĞİM DEĞİL”

    2

    İçeri girdiğinde kamerayı yere doğru çevirdi ve yerdeki bir delikten köpeğin kafasını çıkarttığını gördü. Bret o anları, “Bu benim köpeğim değil. Buraya nasıl girdiğini bilmiyorum. Boynunda boşluk var o yüzden boğulmuyor” diyerek anlattı.

    4

    Köpeğin kurtarılması için yardım çağıran Bret, köpeğin tasmasının deliğin altına takıldığını ve fırtına sırasında evin dışından açılan delikle beraber girdiğini düşündüğünü söyledi. Köpek güvenli bir şekilde delikten çıkartılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    İlginizi Çekebilir

    Kaşıntı diye doktora gitti kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Kaşıntı diye doktora gitti kulağından öyle bir şey çıktı ki...

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

    Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

    Her detay korkunç! Eski sevgilisi dehşet saçtı

    Her detay korkunç! Eski sevgilisi dehşet saçtı

     İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

    İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

     Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

    Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

     Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı

    Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı

     Arkadaşlarını toplayıp kocasının sevgilisini bastı! Ortalık bir anda karıştı

    Arkadaşlarını toplayıp kocasının sevgilisini bastı! Ortalık bir anda karıştı

     Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

    Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

     Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

    Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

     İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

    İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

     Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

    Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    8 Ağustos Salı: TV yayın akışı...8 Ağustos Salı: TV yayın akışı...
    Durdurabilene aşk olsun! Rekora koşuyor... Durdurabilene aşk olsun! Rekora koşuyor...
    Kahvenin tadından şüphelendi! Evine gizli kamera yerleştirince...Kahvenin tadından şüphelendi! Evine gizli kamera yerleştirince...
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok köpek

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

    Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

    Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

    Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

    “Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

    “Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

    Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

    Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

    Günün Videosu

    Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
    Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.