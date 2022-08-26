Evindeki bölmeleri izolasyon yapmak isteyenler için en iyi membran markası

Evinizde yalıtım yapılması gereken ıslak bir zemin veya akıtan bir çatı varsa dert etmeyin. Membran kullanarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Bazı kişiler, "Membran nasıl yapılır?" diye merak edebilir. Özel reçineler ve polyester kullanılarak üretilen membranlar, farklı kimyasallarla dayanıklılığı arttırılan izolasyon malzemeleri arasında bulunur. Evlerin çatıları, ıslak zeminler ve rutubet oluşabilen alanlarda membran kullanımı yaygın olur. Bu ürünler, hem uzun yıllar bozulmayan yapısı hem su sızıntısına izin vermemesi sayesinde sıkça tercih edilir. Gelin, en iyi membran çeşitlerine beraber göz atalım.

1. Su sızıntısına son: VODASEAL İzole Et, 1 kg, Beyaz

En iyi membran markası seçenekleri arasında yer alan Vodaseal İzole Et, 1 kg, Beyaz; binaların yalıtım gereken bütün boşluklarında rahatlıkla kullanılır. Hem iç hem dış mekânda kullanıma uygun olan malzeme; yüzeyleri kaplayıp korur, boşlukları doldurur ve çatlakları giderir. Elastik ve güçlü yapısı sayesinde yüzeyi eksiksiz şekilde dolduran ürün, yüzey çeşidi fark etmeksizin güçlü şekilde uygulanan yere tutunur. Bu sayede çatı ve banyo gibi alanlarda su sızıntılarını önler. Ahşap, metal, alüminyum, seramik ve beton gibi farklı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

2. Yalıtımın kolay yolu: Altuğ Likit Membran Çatı Balkon İzolasyon Su Yalıtımı Zifti

Altuğ Likit Membran Çatı Balkon İzolasyon Su Yalıtımı Zifti, içerisinde yer alan 17 litre malzemeyle yaklaşık olarak 20 metrekare alanın yalıtımı için kolaylıkla uygulanır. Uygulama yapılacak olan alana ince katmanlar hâlinde sürülen ürünün içindeki solvent, hızla uçar ve sorunsuz şekilde yüzeyde yer alan çatlakları doldurur. Sahip olduğu esneklik ve sağlam tutunma becerisi sayesinde dikey veya yatay yüzey fark etmeksizin güçlü biçimde tutunarak yüzeylerde oluşan su sızıntısı ve rutubet gibi olaylara uzun süreli çözüm sunar. Ürün; çatılar, konutların ıslak alanları, pas önleyici özelliği ile metal yüzeyler ve rutubet oluşan alanlarda kullanılabilir.

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3. Küçük kaçaklara kesin çözüm: Vodaseal Leak Fix Sprey Kauçuk Kaplama

Ev, garaj, iş yeri veya arabada oluşan herhangi bir su kaçağını hızlı ve kolay şekilde çözmek istiyorsanız Vodaseal Leak Fix Sprey Kauçuk Kaplama'ya şans verebilirsiniz. Sprey şeklinde uygulanan ürün, elastik bir yapı oluşturarak her türlü çatlak ve deliği kapatır. Bu sayede çeşitli alandaki su sızıntısını önlemesi ile çatılar, tekneler, banyo, lavabo kaçakları, ahşap doğramalar ya da teras gibi dış cephelerde rahatlıkla kullanılabilir. Uzun yıllar boyunca bozulmadan formunu koruyabilen ürün, aynı zamanda üzeri boyanabilir özelliği sayesinde rötuş yapılan alanlarda da tercih edilebilir.

4. Çatı yalıtımına kesin çözüm: Standart İzolasyon Quick Shingle - Kiremit Desenli Membran

Çatılarda su sızması problemi sıklıkla yaşanır. Kullanılan malzemeler; vida yerleri, birleşim noktaları ve daha birçok bölmeden su sızdırabilir. Zamanla deforme olan malzemelerde yaşanması kaçınılmaz olan bu olaydan kurtulmanın en kolay yollarından biri, Standartİzolasyon Quick Shingle - Kiremit Desenli Membran kullanmak olabilir. Ürün, elastik yapısı ve 10 metrekare boyunca tek parça olması sayesinde çatı izolasyonunda en etkili çözümü sunar. Isı kullanılarak hem birbirine hem yüzeye yapıştırılan bu malzeme sayesinde uzun yıllar boyu çatılardan su sızma sorunu çözülmüş olur.

5. Yeşil renkli bir alan isteyenlere: Standart İzolasyon Fok Arduazlı Sp50 Ar-yeşil Membran

Evinde veya iş yerinde yeşil renkli membran ile kaplama isteyenler için Standart İzolasyon Fok Arduazlı Sp50 Ar-yeşil Membran, ideal bir seçenek olabilir. "En iyi membran hangisi?" denildiğinde tavsiye edilebilecek ürünler arasında yer alan ve kaplandığı yüzeye ısı uygulanarak yapıştırılan ürün, yüzeye yapışma konusunda yüksek mukavemet göstererek su geçişini engeller. Özellikle çatı kaplamalarında kullanılan ürün; pratik yapısı, kolay uygulanması ve etkili çözüm sunması ile sıkça tercih edilir. Uzun yıllar boyunca şeklini kaybetmeden koruma sağlayan membran, çatılardan yaşanan su sızıntılarını kesin olarak çözer. Vida kullanılmadan uygulanması sayesinde güvenilir bir kullanım sunar.

6. Bahçe izolasyonları için en iyi ürün: Standart İzolasyon Panda Garden Membran

Membran çeşitleri arasında uygulaması en önemli olan alanlar; bahçe, teras ve çatı alanları olabilir. Buralarda oluşturulan bitki örtüleri, zaman içerisinde köklerini betonarme yapıya doğru ilerletir ve betona ciddi zararlar verir. Bunu önlemek adına bu alanlarda Standart İzolasyon Panda Garden Membran kullanılabilir. Ürün, aşağı kısma yani betonarme yapıya su ulaşmasını önlediği gibi aynı zamanda bitki köklerinin de betondan uzak durmasını sağlar. İçeriğinde yer alan özel kimyasal bileşen sayesinde bitkileri uzak tutan ürün, hem yapıyı hem bitki örtüsü koruma konusunda fayda gösterir.

7. Yalıtımda güven arayanlara: Standart Penguen SP3000 Su Yalıtım Membranı

Bazı kullanıcılar, "Membran nedir?" diye merak edebilir. Membran, daimi olarak suyla temas eden yüzeylerde yüzeyin diğer tarafına su geçişini engelleyen izolasyon materyalinin adı olarak bilinir. Standart Penguen SP3000 Su Yalıtım Membranı, isminden de anlaşılacağı üzere su yalıtımı için kullanılan etkili membran seçenekleri arasında yer alır. Su yalıtım materyalleri, evlerin ıslak zeminlerinde veya çatılarda sıklıkla tercih edilen bir malzeme türü olarak bilinir. Binayı her türlü dış etkiden koruma özelliği bulunan ürün, kuzey cephelere uygulandığı takdirde rutubet oluşumunu önler.

8. Uygun fiyatlı izolasyon seçeneği: Standart İzolasyon Kaliteli Ekonomik Membran - Princo

En iyi membran markası seçenekleri arasında yer alan Standart İzolasyon Kaliteli Ekonomik Membran - Princo, uygun fiyatıyla kullanıcılar tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alır. Genellikle sıcak ve ılıman iklim kuşağında tercih edilen membran, bir metre genişliğinde ve 15 metre boyunda üretilir. Membran, iki milimetre kalınlığı ile oldukça ince bir yapı sergiler. Buna rağmen etkili bir yalıtım malzemesi olan ürün, malzemenin dayanıklılığını arttırmak için farklı reçinelerle üretilir. Bitümlü membran grubuna giren ürün, dayanımı yüksek polyester malzeme ile üretilir.

9. Çatlakları doldurmak isteyenlere: Flextab Sürme İzolasyon Likit Membran

Flextab Sürme İzolasyon Likit Membran, en iyi membran seçenekleri arasında yer alır. Sıvı olması sayesinde çatlakları çok olan yüzeylerde uygulanmaya uygun olan ürün, hızlı bir şekilde boşlukları doldurur. Böylelikle yüzeyi tam olarak kaplayarak sıvı geçişini tamamen engeller. Bitüm esaslı siyah renkli süper elastik olan ürün, uzun yıllar boyunca formunu ve özelliğini kaybetmeden sıvı geçişlerine izin vermez. Evlerin ıslak zeminlerinde ve binaların rutubet yalıtımlarına tercih edilebilir. Rutubeti engelleyerek duvarın korunmasına yardımcı olur. Ürünün içerisinde 17 litre elastik membran bulunur.

10. En iyi membran markasını merak edenlere: Standart İzolasyon Penguen Arduazlı Sp40 Ar-füme Membran

Membranlar, binaların ıslanması muhtemel alanlarına ve kuzey cepheleri gibi rutubet oluşabilecek yüzeylerine uygulanan ürünler olarak bilinir. Standart İzolasyon Penguen Arduazlı Sp40 Ar-füme Membran, üstü kiremit rengi olarak ve yüksek performanslı polyester kullanılarak üretilir. Ürün, kullanıldığı yüzeyin arkasına su ve nem geçişine izin vermez. Soğuk havalara dayanımlı olmasıyla herhangi bir şekilde soğuk havalarda çatlama gibi problemler oluşturmaz. Teraslar, eğilimli betonarme çatılar ve kaplama yapılacak olan yüzeylerde sıkça tercih edilir. 110 derece sıcağa kadar yumuşama yapmayan ürün, -15°C'de kırılma yapabilir.



