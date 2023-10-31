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Evinden tam 400 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalındı, hırsızın kimliği şaşkına çevirdi

31.10.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Bursa'da Ecem Gökçe Seyhan (33), yeni taşındığı evinden aralıklarla döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Ev sahibi Ayşegül K.'dan (42) şüphelenen Seyhan, yatak odasına kamera sistemi kurdu. Şüphesinde haklı çıkan Seyhan, ev sahibinin hırsızlık yaptığını kamera görüntüleriyle ortaya çıkardı. Gözaltına alınan ev sahibi suçunu itiraf ederken, Seyhan'ın toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyasının çalındığı belirlendi. İşte detaylar...

İlginç hırsızlık olayı, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Eylül'de Kızılcık Sokak'taki bir binada daire kiralayan Ecem Gökçe Seyhan, taşındığı günden itibaren birikimi olan altın ve dövizlerinin azaldığını fark etti. Bu süreçte Seyhan, aynı binada oturan ev sahibinin sürekli eşya yenilediğini görünce durumdan şüphelendi.

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Durumu erkek arkadaşına anlatıp, yatak odasına kamera koyan Seyhan, daha sonra ev sahibi Ayşegül K.'yi çay içmek için eve çağırdı. Bir süre ev sahibi ile sohbet eden Seyhan ile erkek arkadaşı, kirayı ödemek istediklerini söyledi. Bunun üzerine çift, yüklü miktarda döviz çıkarıp, ev sahibinin görmesini sağladı ve ödemeyi yaptı.

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PROGRAM KURDULAR, BİLDİRİM GELDİ

Çift, daha sonra dışarıya çıkacaklarını belirtti. Bunun üzerine Ayşegül K., evden ayrıldı. Bir süre sonra çift, dışarı çıktı. Dışarıdaki çiftin cep telefonuna, güvenlik kamerası programından 'Evinize biri girdi' bildirim geldi. Çift, görüntülerden evlerine Ayşegül K.'nin girdiğini ve hırsızlık yaptığını gördü.

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Seyhan'ın ihbarı sonrası Ayşegül K., Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, kapıyı 'maymuncuk' diye tabir edilen anahtar ile açtığını itiraf etti. Öte yandan Ayşegül K.'nin toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ayşegül K. adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Bursa hırsızlık ev sahibi

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