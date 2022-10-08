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  4. Evine giden doktora saldırı! Ekmek almak için durdu, dehşeti yaşadı... Sopalarla vurdular

Evine giden doktora saldırı! Ekmek almak için durdu, dehşeti yaşadı... Sopalarla vurdular

08.10.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yapan doktor Ekin Hürel Günay, mesai sonrası eve giderken fırının önünde durdu. Otomobilinden indiği sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan doktor, hastanede tedaviye alındı. Yaşananları anlatan Günay, kendisine sopalarla saldıranlardan birinin, 2 ay önce engelli bir meslektaşıyla tartıştığını ve kendisinin de o anda 'beyaz kod' verdiğini söyledi. Olaydan iki ay sonra darp edilen doktor, o kişiyi son anda fark ettiğini belirtti.

İzmir'de 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan başka bir doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı.

2 AY SONRA FIRINA GİRERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin saldırısına uğradı. Sopalarla Günay'a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktor Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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DOKTOR GÜNAY: NET GÖREMİYORUM, BİRKAÇ KEMİĞİM KIRILMIŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan doktor Ekin Hürel Günay'ı, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen ve İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara ziyarette bulundu. Olaya ilişkin konuşan Günay, "Mesai sonrası 17.15 sıralarında işten çıktım. 10- 15 metre ileride bir fırın vardı orada durdum. Siyah bir araç içinden 3 kişi indiğini gördüm. Bunlardan birinin, daha önceden tartışma yaşadığımız, yani şikayetçi olduğumuz hasta yakını olduğunu son anda fark ettim. Bu kişiler ellerinde sopalarla bana vurmaya başladı. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama kendimi yerde buldum. Birisi iyi misiniz diye sordu. Polis geldi, ambulans geldi. Sağ gözümün arka tarafında bir kırık var, net göremiyorum. Birkaç tane kemiğim kırılmış ve kafamın arka tarafında çok fazla darbeye bağlı şişlikler var. Bu insanlar kesinlikle toplum içinde olmamalı" dedi.

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3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Polis, doktor Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade ve yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı ileri sürülen S.A., F.A. ve S.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Doktor darp saldırı
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