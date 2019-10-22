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Evini basıp, anne ve babasını yaralayan husumetlisini öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

BİR YIL ÖNCE TABANCAYLA VURMUŞ Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C.'nin evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Evini basıp, anne ve babasını yaralayan husumetlisini öldürdü (2)

BİR YIL ÖNCE TABANCAYLA VURMUŞ
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C.'nin evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşamını yitiren Ali Keskin'in yaklaşık bir yıl önce bir cenaze sırasında Hacıbeyli köyüne geldiği ve burada bilinmeyen nedenle İdris C.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladığı belirtildi.
EŞİNİN, KATİL ZANLISINA KAÇTIĞINI İDDİA ETMİŞ
Mayıs ayında ise bir televizyon kanalında canlı yayına çıkan Ali Keskin'in, eşinin İdris C. ile kaçtığı ve 4 yaşındaki kız çocuğunun da alıkonulduğunu iddia ettiği kaydedildi.
Gözaltındaki İdris C.'nin jandarmada ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Evini basıp, anne ve babasını yaralayan husumetlisini öldürdü (2)

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