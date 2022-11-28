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Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

27.11.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzen ve temizlik meraklıları burada mı? Evinizin daha temiz ve düzenli gözükmesi için büyük bir özenle seçtiğimiz ürünler tam size göre! Listemizde yer alan ürünler sayesinde eşyalarınızı daha düzenli şekilde saklayabilir, ferahlığın keyfini evinizde de çıkarabilirsiniz. Haydi, daha fazla vakit kaybetmeden listemize göz gezdirin!

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

Evinizin daha ferah ve düzenli olmasını istiyor ancak bunun için hangi ürünleri kullanmanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Öyleyse endişelenmenize hiç gerek yok. Bir araya getirdiğimiz ürünler ile amacınıza ulaşabilirsiniz! Akıllı çöp kutusundan oda spreyine, organizerden bitki standına kadar evinizi daha temiz ve düzenli hâle getirecek ürünlerle tanışmaya hazır mısınız?

1. Çöp kovasında dev yenilik: QY-Youth 12L Otomatik İndüksiyon Çöp Kovası

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

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Klasik çöp kutularından sıkıldıysanız ve çöp kutularına dokunmak hijyenik gelmiyorsa QY-Youth 12L Otomatik İndüksiyon Çöp Kovası ile tanışın! Şık ve modern tasarımlı otomatik çöp kutusu, hareket algılama sensörü ile siz ona dokunmadan açılır ve kapanır. Banyo, mutfak, yemek odası gibi alanlarda kullanabileceğiniz otomatik çöp kutusu sayesinde kötü kokuları engelleyebilirsiniz.

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2. Dolap içleri artık daha düzenli: Ocean Home Çekmece İçi Organizer Set

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

Çekmece içlerinin daha düzenli ve toplu gözükmesini istiyorsanız Ocean Home Gri Çizgili Çekmece İçi Organizer Set tam size göre! Dağılmış çekmecelerde aradığınız eşyayı bulabilmek çok zor olabilir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için çekmece içi organizer setini kullanabilirsiniz. Ürün, kolaylıkla katlanabilir ve bu özelliği sayesinde kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamaz. Modern tasarımıyla göz yormaz ve çekmece içinin daha düzenli görünmesine yardımcı olur.

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3. Dar alanları en verimli şekilde kullanın: Omas Tekerlekli Raf Ünitesi

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

Omas Tekerlekli Raf Ünitesi, banyonuzdaki eşyaların daha düzenli görünmesine yardımcı olacak bir ürün. Kompakt boyutu sayesinde yer kaplamayan ürünü tekerlekleri ile kolaylıkla hareket ettirebilirsiniz. Banyonuzdaki ölü alanları değerlendirmenizi sağlayacak ürünle havlularınızı, şampuanlarınızı ve duş jellerinizi düzenli şekilde tutabilirsiniz. Ürünü dilerseniz mutfakta da kullanabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

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4. Yiyecekleriniz hep taze kalsın: Zoë&Mii Kapaklı Cam Saklama Kabı

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

Yiyecekleriniz artık bozulmayacak ve ilk günkü gibi taze kalacak! Zoë&Mii Kapaklı Cam Saklama Kabı, hava geçirmez ve sızdırmaz özelliği sayesinde yiyeceklerinizin taze kalmasına yardımcı olur. Ürünün kilitli kapağını kolaylıkla açıp kapatabilirsiniz. Cam saklama kabını derin dondurucu ve mikrodalga fırında güvenle kullanabilirsiniz. Dört parçadan oluşan seti keyifle kullanacağınıza eminiz!

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5. Banyolar artık daha şık ve düzenli: Bino Banyo Kozmetik Takı Düzenleyici

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

Kişisel bakım ürünlerini koyacak yeriniz olmadığı için ortalıkta duran malzemeler banyonuzu düzensiz gösteriyor olabilir. Neyse ki tam da bu nokta Bino Banyo Kozmetik Takı Düzenleyici yanınızda! Yüksekliği 27, genişliği 23 santimetre olan ürün; kompakt boyutu sayesinde yer kaplamaz. İki katlı raf sayesinde kişisel bakım ürünleriniz ve takılarınız daha düzenli görünecek.

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6. Hijyenik bir sonuç için: AIKE Şarj Edilebilir Otomatik Sıvı Sabunluk

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

Özellikle banyo ve tuvaletlerde hijyen sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu alanlarda daha dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. AIKE Şarj Edilebilir Otomatik Sıvı Sabunluk ile banyolardaki hijyen sorununu kökten çözebilirsiniz. Ürün sayesinde sadece elinizi uzatarak elinize sabun alabilirsiniz. Sabun miktarını ise beş farklı seviyede ayarlayabilirsiniz. Ürünün paslanmaz çelik kaplaması, uzun ömürlü olmasını sağlar.

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7. Ayakkabılarınızı rahatça saklayın: Bayev 10 Adet Kadın Ayakkabı Kutusu

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Ayakkabıların daha temiz ve düzenli şekilde saklanması için geliştirilmiş Bayev 10 Adet Kadın Ayakkabı Kutusu karşınızda! Ürünün şeffaf olması sayesinde ayakkabılarınızı kolaylık seçebilirsiniz. Üründe bulunan havalandırma barları ile kutunun içinde sakladığınız ayakkabılar koku yapmaz. Ürünün sağlam yapısı sayesinde uzun ömürlü olduğunu da belirtelim.

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8. Evinizin havasını değiştirin: Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

Eviniz düzenli ve temiz ancak kötü kokular bir türlü geçmiyor mu? Öyleyse Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu yanınızda! Kötü kokuyu yok etme teknolojisine sahip sprey, kullanıldıktan sonra geriye taze ve ferah bir koku bırakır. Böylece evinizin temizliği daha çok hissedilir. Japon kiraz çiçeklerinin hoş kokusunun evinizi sarmasını istiyorsanız ürüne şans vermelisiniz.

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9. Çiçeklerinizi de unutmadık: WFSH 5 Katlı Metal Bitki Standı

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

Çiçeklerini çok seviyor ancak onların düzenli görünmesini nasıl sağlayacağınızı bilemiyorsanız WFSH 5 Katlı Metal Bitki Standı ile tanışmanızın vakti gelmiş demektir. Son derece modern bir görünüme sahip olan beş katlı ürün, katları sayesinde renk renk çiçeklerinize ev sahipliği yapacak. Ürünün beyaz, gold ve siyah renkli alternatifleri arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.

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10. Tişört seçmek artık çok kolay: DecoBella Tişört Düzenleyici

Evini her zaman temiz ve düzenli görmek isteyenlerin çok seveceği ürünler

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Katlayıp üst üste koyduğunuz tişörtler arasından aradığınızı bulmakta zorlanıyor, bulsanız bile onu alırken diğerlerini dağıtıyor olabilirsiniz. Neyse ki DecoBella Tişört Düzenleyici ile artık dolap içleri daima düzenli ve temiz görünecek. Gömlek ve pantolonların da düzenli şekilde durmasına yardımcı olacak ürün, sert plastikten imal edildiği için oldukça sağlam.

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