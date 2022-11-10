HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

10.11.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yapmanın insanı iyi hissettiren bir yanı olsa da temizlik bazen çok yorucu bir hâl alabiliyor. Hele bir de tüm evi temizlemeye karar verdiyseniz vay hâlinize! Neyse ki temizliği çok daha kolay hâle getiren ürünleri kullanarak hem daha az yorulabilir hem zamandan tasarruf edebilirsiniz. Peki, en pratik ve uygun fiyatlı ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Temizlemek istediğiniz yüzeye göre tercih edebileceğiniz birçok farklı temizlik malzemesi ve aparat var. Hâliyle bu ürün çeşitliliği arasından en iyisini bulmak biraz zor. Tam da bu sebeple biraz araştırma yaptık ve en iyi ürünleri bir araya getirdik. Eğer pratik bir temizlik için ne alacağınıza karar veremiyorsanız en iyi ve uygun fiyatlı seçenekleri burada bulabilirsiniz.

1. Kirli derzlere son: Gojo Derz Temizleyici Sprey

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Evinizdeki derzler zamanla kararıyor ve kötü görünüyorsa bu ürün tam olarak ihtiyacınız olan şey olabilir. Yanında fırçası ile gelen Gojo Derz Temizleyici Sprey, etkili formülüyle hızla derzleri temizliyor ve hayallerinizdeki bembeyaz görüntüsüne kavuşturuyor. Ürünü kullanmak oldukça kolay. Yüzeye püskürtmeniz ve bir süre bekledikten sonra silmeniz yeterli.

Ürünü İncele

2. Ahşap mobilyalarınız yeni gibi olsun: BeeWax Beeswax Ahşap Onarıcı Parlatıcı Koruyucu Tekli

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Doğal ahşap kullanılarak üretilen mobilyaların en büyük sorunu zamanla deforme olması ve bu sebeple kötü görünmesi. Bu sorunu çözmek için BeeWax Beeswax Ahşap Onarıcı Parlatıcı Koruyucu Tekli'yi kullanabilirsiniz. Ahşap malzemeleri parlatan ve onaran bu ürün, mobilyaların doğal görünümünü korumasını sağlıyor. Kullanımı çok kolay olan ürünü bir bez veya sünger ile deforme olan yüzeye yedirerek uygulayabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Fırının içini temizlemek artık çok kolay: Domol Fırın Izgara Temizleyici Köpük

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Fırının içini kendine yuva bellemiş yağ lekeleri birçok kişinin korkulu rüyası. Neyse ki Domol Fırın Izgara Temizleyici Köpük; etkili formülü sayesinde kurumuş lekeleri, yağları ve yanmış artıkları çıkarıyor. Fırınınızın daha hijyenik ve temiz görünmesine yardımcı oluyor. Fırın, davlumbaz, saç, mangal ızgarası, tencere ve tavalarda kolay bir şekilde kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

4. Halı ve koltuk lekelerine etkili çözüm: Vanish Kosla Oxi Action Leke Çıkarıcı Halı Sprey

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Özellikle çocuklu ailelerin en büyük problemleri arasında halı ve koltuk lekeleri var. Bu lekelerden kurtulmak için Vanish Kosla Oxi Action Leke Çıkarıcı Halı Sprey'i kullanabilirsiniz. Zengin içeriği sayesinde en inatçı lekeleri bile tek seferde çıkaran ürün, kaliteli malzemeler kullanılarak üretilir. Spreyi kullanmak için temizlediğiniz yüzeye püskürtmeniz ve beş dakika bekledikten sonra durulamanız yeterli.

Ürünü İncele

5. Temizlik dert olmaktan çıkacak: ThePinkStuff Pink Stuff Mucizevi Çok Amaçlı Temizleme Spreyi

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

ThePinkStuff Pink Stuff Mucizevi Çok Amaçlı Temizleme Spreyi; tüm dünyada ün yapmış, her türlü yüzeyde rahatlıkla kullanılabilen temizleyici ürünler arasında yer alır. Özellikle sert yüzeylerde kullanılan ürün, lekeleri kolayca çıkardığı gibi yüzeylerin daha parlak ve temiz olmasını sağlar. Mucizeyle tanışmanın en kolay yollarından biri olan ürünü kullanan kişiler, onun "çocuklu aileler için vazgeçilmez" olduğunu söylüyor.

Ürünü İncele

6. Kirli koltuk kalmasın: Bissell Multiclean Spot And Stain 330 W Halı Ve Koltuk Yıkama Makinesi

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Araba koltuklarını ve evdeki koltuklar ile halıları yıkatmaktan sıkıldıysanız bu ürün tam size göre! Hafif ve taşınabilir bir yapıya sahip olan Bissell Multiclean Spot And Stain 330 W Halı Ve Koltuk Yıkama Makinesi, çevreye su sıçratmadan kumaş yüzeylerdeki lekeleri çıkarır. Ürünü arabaların iç kısımlarında, halı, kilim ve koltuklarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Tüm yüzeyler parlayacak: Buffer Üçlü Yıkama Temizleme Fırçası Seti

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Küvetleri, lavaboları, klozeti ve duş kabinlerini ovalamaktan sıkıldınız mı? Buffer Üçlü Yıkama Temizleme Fırçası Seti, evdeki matkabınızı temizlik cihazına dönüştürüyor ve evinizi tertemiz yapıyor. Matkabın ucuna kolayca takılan fırçalar, dönme hızından faydalanarak her türlü yüzeyi parlatıyor. Üstelik bunu da çok uygun bir fiyata yapıyor.

Ürünü İncele

8. Artık yerleri silerken iz kalmayacak: Vileda Turbo Pedallı Temizlik Kovası

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Paspas ile evi silerken paspasta kalan fazla su etrafta leke oluşturduğu gibi temizliğin kalitesini de düşürüyor. Paspasın daha iyi temizlenmesi ve her seferinde üstünde kalan fazla suyun kolayca atılması için üretilen Vileda Turbo Pedallı Temizlik Kovası akılcı bir çözüm sunuyor. Ayakla basılan pedalı ile paspası hızla döndüren ürün, bu sayede yerleri silmeyi çok kolaylaştırıyor.

Ürünü İncele

9. Pratik kullanımıyla: Deltahome Paslanmaz Çelik Kağıt Rulo Havlu Askılığı

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Deltahome Paslanmaz Çelik Kağıt Rulo Havlu Askılığı, modern tasarımıyla evinize şıklık katacak ürünlerden biri. Askılığın yapışkanlı alt tabanı sayesinde herhangi bir şekilde delme veya kesme işlemine gerek kalmadan ürünü monte edebilirsiniz. Kâğıt havlu askılığını istediğiniz yere asarak her an elinizin altında bulundurabilirsiniz. Ürünü el havlularınız için de kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Güçlü bir yalıtım için: Badem10 Kapı Pencere Bandı

Temizlik ve düzen aşıklarına özel süper etkili ve uygun fiyatlı ev ürünü önerileri

Tozları temizlemek kadar onların oluşmasını önlemek de önemli. Kendinden yapışkanlı Badem10 Kapı Pencere Bandı Fitili Yapışkanlı Soğuk Izolasyon Bant, kapı ve pencerelerin kenarlarına uygulandığı takdirde hava geçişini tamamen engelliyor. Böylece tozları da dışarıda tutuyor. Güçlü bir yalıtım sağlaması sayesinde kışları doğal gaz faturalarına da katkıda bulunuyor.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
temizlik düzen kireç temizleyici mop temizlik seti vileda temizlik seti vileda turbo pedallı temizlik seti

İş birliği İçerikleri

Stilinizle fark yaratmak mı istiyorsunuz? Öyleyse Macide'nin giydiği kıyafetlere mutlaka bakmalısınız

Stilinizle fark yaratmak mı istiyorsunuz? Öyleyse Macide'nin giydiği kıyafetlere mutlaka bakmalısınız

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

İster koltuk ister yatak olarak kullanın! Pratik ve fonksiyonel bu yataklı koltuklara bayılacaksınız

İster koltuk ister yatak olarak kullanın! Pratik ve fonksiyonel bu yataklı koltuklara bayılacaksınız

Uzun süre kullanabileceğiniz, kalitesiyle öne çıkan en iyi lityum piller

Uzun süre kullanabileceğiniz, kalitesiyle öne çıkan en iyi lityum piller

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Aldığınız kişiye "İşte bu!" dedirtecek en iyi hediye önerileri

Aldığınız kişiye "İşte bu!" dedirtecek en iyi hediye önerileri

Tümünü Gör
Aldığınız kişiye "İşte bu!" dedirtecek en iyi hediye önerileri

Aldığınız kişiye "İşte bu!" dedirtecek en iyi hediye önerileri

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Sağlıklı ve lezzetli öğünler için hangi airfryer? Gelin birlikte karar verelim!

Sağlıklı ve lezzetli öğünler için hangi airfryer? Gelin birlikte karar verelim!

Yüksek kalitesiyle her yönden beklentilerinizi karşılayacak LG monitörler

Yüksek kalitesiyle her yönden beklentilerinizi karşılayacak LG monitörler

Yeni filminin çekimlerinde giydiği elbise çok beğenildi! İşte güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesi...

Yeni filminin çekimlerinde giydiği elbise çok beğenildi! İşte güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesi...

Tümünü Gör
Yeni filminin çekimlerinde giydiği elbise çok beğenildi! İşte güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesi...

Yeni filminin çekimlerinde giydiği elbise çok beğenildi! İşte güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesi...

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Siyahlar içindeki gotik tarzı çok konuşuldu! Duygu Özaslan'ın iddialı stilini beğenenleri böyle alalım

Siyahlar içindeki gotik tarzı çok konuşuldu! Duygu Özaslan'ın iddialı stilini beğenenleri böyle alalım

Görüntü kalitesini arşa çıkaracak en iyi FreeSync monitör modelleri

Görüntü kalitesini arşa çıkaracak en iyi FreeSync monitör modelleri

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Güzelliğinize güzellik katacak cilt bakım ürünleriyle tanışmak ister misiniz?

Güzelliğinize güzellik katacak cilt bakım ürünleriyle tanışmak ister misiniz?

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

İster koltuk ister yatak olarak kullanın! Pratik ve fonksiyonel bu yataklı koltuklara bayılacaksınız

İster koltuk ister yatak olarak kullanın! Pratik ve fonksiyonel bu yataklı koltuklara bayılacaksınız

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Köşe takımından konsola, yemek masasından halıya en beğenilen dekoratif mobilyalar

Köşe takımından konsola, yemek masasından halıya en beğenilen dekoratif mobilyalar

Sabahları uyanmakta güçlük çekenlere buraya! Her bütçeye uygun dijital çalar saatleri keşfedin

Sabahları uyanmakta güçlük çekenlere buraya! Her bütçeye uygun dijital çalar saatleri keşfedin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Korku dolu anlar! Sel sularına kapılan çocuğu gördü, hiç düşünmeden suya atladı

Korku dolu anlar! Hiç düşünmeden atladı: Son anda...

Duydukları karşısında Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! 815 bin lirası çalınan kadın: Çiviyle kocamı çiviledim!

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Ucuz et akını! Fiyatlar yüzde 40 düştü, kuyruğun sonu görünmedi

Haberi duyan akın etti! Fiyatlar yüzde 40 düştü, kuyruğun sonu görünmedi

Önce otomobile ardından bahçe duvarına çarptı

Önce otomobile ardından bahçe duvarına çarptı

Muğla’da KYK yurtlarında deprem tatbikatı düzenlendi

Muğla’da KYK yurtlarında deprem tatbikatı düzenlendi

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.