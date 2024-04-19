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  4. Evinin balkonunda buldu... Temizleyip beslemeye başladı! 'Nesli tükenmekte olduğunu öğrendik'

Evinin balkonunda buldu... Temizleyip beslemeye başladı! 'Nesli tükenmekte olduğunu öğrendik'

19.04.2024 10:17
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Hatay’da evinin balkonunda bulduğu gergedan böceğini besleyen ve temizleyen Hüseyin Sert, hayvanı yeniden doğal hayat alanına bırakacak.

Evinin balkonunda buldu... Temizleyip beslemeye başladı! 'Nesli tükenmekte olduğunu öğrendik'

Dörtyol ilçesinde yaşayan Hüseyin Sert, evinin balkonunda bir böcekle karşılaştı. Görünümüyle dikkat çeken böceği internette taratan Sert, hayvanın gergedan böceği olduğunu öğrendi. Böceği besleyen ve temizliğini yapan Sert, gergedan böceğini yeniden doğaya bırakacak.

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Evinin balkonunda bulduğu böceği koruma altına alan depremzede Sert, “Evimize gelen bu böceğin, tek boynuzlu nesli tükenmekte olan gergedan böceği olduğunu öğrendik. Ne yer ne içer diye araştırdım. Normal olarak bizim besleyebileceğimiz bir canlı değil. Alt kısmında bulunan parazitlerini temizledik ve bakımlarını yaptık. Besleyebileceğimiz bir canlı olmadığından tekrar doğal yaşam alanı ormanlık bölgeye salacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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cbf20d5e-ad7c-4fe7-a296-445b26e888a8Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gergedan böceği
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