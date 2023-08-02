Evinin balkonundan polislere ateş açtı! Cinnet getiren şahıs için özel harekat devreye girdi

Olay, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. (38) isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirip elindeki tabanca ile evinin balkonundan polis ekiplerine doğru ateş açmaya başladı. Mermisi biten şahıs, daha sonra eline bir satır alarak tehditler savurdu. Bir türlü ikna edilemeyen silahlı ve saldırgan şahıs için olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

ÖZEL HAREKAT, ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Eve operasyon düzenleyen özel harekât polisleri, kapıyı kırarak şahsı etkisiz hale getirdi. Evde bulunan baygın haldeki T.T. (43) adlı şahıs ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Silahıyla birlikte sağ olarak yakalanan zanlı, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de bahse konu adreste inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor. (İHA)