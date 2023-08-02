HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinin balkonundan polislere ateş açtı! Cinnet getiren şahıs için özel harekat devreye girdi

Evinin balkonundan polislere ateş açtı! Cinnet getiren şahıs için özel harekat devreye girdi

02.08.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde cinnet getiren bir kişi, tabancayla polis ekiplerine doğru ateş etti. Olay yerine gelen özel harekât polisleri, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Sağ olarak yakalanan zanlı, Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Evinin balkonundan polislere ateş açtı! Cinnet getiren şahıs için özel harekat devreye girdi

Olay, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. (38) isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirip elindeki tabanca ile evinin balkonundan polis ekiplerine doğru ateş açmaya başladı. Mermisi biten şahıs, daha sonra eline bir satır alarak tehditler savurdu. Bir türlü ikna edilemeyen silahlı ve saldırgan şahıs için olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

2fe5e119-8d7c-402b-b0f4-f5918fe1bef2

ÖZEL HAREKAT, ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Eve operasyon düzenleyen özel harekât polisleri, kapıyı kırarak şahsı etkisiz hale getirdi. Evde bulunan baygın haldeki T.T. (43) adlı şahıs ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

5b55b8cd-70f5-4f5d-bb3c-00d647a32cb4

Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

9d567def-e47c-404c-9e4f-d20811f183c1

İNCELEME BAŞLATILDI

Silahıyla birlikte sağ olarak yakalanan zanlı, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

7513cdea-82a9-4437-91a5-c55fa92272f7

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de bahse konu adreste inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor. (İHA)

ba4bd13b-bd22-4606-944b-49a15d52837d

İstanbul'a özel deprem yasası geliyor! İstanbul'a özel deprem yasası geliyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya depremi sonrası ilginç detay! "Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri ama" diyerek açıkladıKonya depremi sonrası ilginç detay! "Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri ama" diyerek açıkladı
Eski adı Twitter olan X, artık buna da izin veriyor!Eski adı Twitter olan X, artık buna da izin veriyor!
İtirafı şoke etti: "Muğla'nın üstünde büyü var" Ormanı yakıp kaçarken...İtirafı şoke etti: "Muğla'nın üstünde büyü var" Ormanı yakıp kaçarken...
Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ Muratlı Özel Harekat cinnet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.