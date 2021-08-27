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  4. Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

27.08.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da tartıştığı oğlunu evin önünde tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan baba, ormanlık alanda saklandığı yerde yakalandı.

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (36) ile babası Lütfü D. (52) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Lütfü D., evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mehmet D. kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Mehmet D.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Lütfü D. ise oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Lütfü D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Dörtdivan ilçesine bağlı Yayalar Yaylası’nda olduğu bilgisine ulaşan ekipler jandarma suç araştırma, köpek ve drone timlerinin de bulunduğu 10 timle bölgede arama çalışması başlattı.

Lütfü D., jandarma ekiplerinin operasyonunda ormanlık alanda saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu
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