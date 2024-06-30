HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinin salonunda başından vurulmuştu! 5 yaşındaki oğlu kazara öldürmüş

Evinin salonunda başından vurulmuştu! 5 yaşındaki oğlu kazara öldürmüş

30.06.2024 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'i (24), 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

Evinin salonunda başından vurulmuştu! 5 yaşındaki oğlu kazara öldürmüş

Korkunç olay, 22 Haziran’da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

_74419 (1)

5 YAŞINDAKİ OĞLU KAZARA VURMUŞ

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim’in 5 yaşındaki oğlu B.R.’nin babasının silahını bulduğu,
oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi.

_74419 (2)

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahir hoca cinayetindeki sır perdesi gizemini koruyor! 11 kişi adliyede: 'Hayalet' her yerde aranıyorMahir hoca cinayetindeki sır perdesi gizemini koruyor! 11 kişi adliyede: 'Hayalet' her yerde aranıyor
AK Parti kulislerinden sızdı! "Revizyon Kabine öncesinde"AK Parti kulislerinden sızdı! "Revizyon Kabine öncesinde"
O ülke Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor! Eski sevgilisine öfke ve kıskançlık krizi sonrası...O ülke Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor! Eski sevgilisine öfke ve kıskançlık krizi sonrası...
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
En Çok Okunan Haberler
Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

İzmir'deki yangında son durum!

İzmir'deki yangında son durum!

O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi! Karar Resmi Gazete'de...

O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi! Karar Resmi Gazete'de...

Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! Bu tuzağa dikkat

Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! Bu tuzağa dikkat

Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

Bir ailenin kabusu oldu! Evlerinin altında yaşıyor, nöbet tutuyorlar...

Bir ailenin kabusu oldu! Evlerinin altında yaşıyor, nöbet tutuyorlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.