Evinizdeki bitkilere farklı bir hava katmak için dekoratif saksı çeşitleri

Evlerimizdeki bitkiler, ev dekorasyonu için ne kadar önemliyse bitkilerin içinde bulundukları saksılar da bir o kadar önemli. Rustik veya minimal, endüstriyel veya geleneksel şekilde evinizin tarzıyla bütünleştirebileceğiniz birbirinden şık saksı modelleri bulunuyor. Evinizin dekorasyonunu zenginleştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, birbirinden farklı ve stil sahibi saksı önerilerimize birlikte göz atalım.

1. Zarif ve şık görünümüyle Serinova Nergis Saksı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Balkon ve bahçelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz Serinova Nergis Saksı, 9,8 litrelik geniş iç haznesi sayesinde büyük bitkileriniz ve hatta küçük ağaçlarınız için oldukça işlevsel. Ürün, rengini UV katkısıyla uzun süre korurken içeriğinde BPA bulundurmaması nedeniyle sağlıklı bir seçim. Ayrıca beyaz ve kiremit olmak üzere farklı iki renk seçeneği de bulunan saksıyı dayanıklı malzemesi sayesinde uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Aynı saksı modelinin bitkilerinizin hacmine göre 25,3 litrelik ve 45 litrelik olanlarını da tercih edebilirsiniz.

2. Minimalizm sevenler için ANGDESİGN 3'lü Riva Seramik Saksı

Karışık renk ve desenler yerine sade ve minimal zevklere sahipseniz ANGDESİGN 3'lü Riva Seramik Saksı tam size göre! 10 cm çap genişliği ve 11 cm yüksekliğe sahip olan saksı seti, pencerenizin önünde sergilemek istediğiniz çiçekli bitkileriniz için oldukça ideal. Seramikten üretilen ve krem renginde sırlanan saksıların göz yormayan yapısı sayesinde çiçeklerinizi kolaylıkla ön plana çıkarabilirsiniz. Alttan üste genişleyen zarif tarzıyla ürünü masa, sehpa, konsol ve şifonyerler üzerinde hatta kitaplıklarınızda kullanabilirsiniz. Eğer canlı bitki bakmakta zorlanıyorsanız bu saksıların içine yapay bitkilerinizi de yerleştirebilirsiniz.

3. Tarzını özelleştirmek isteyenlere: Veramaya Antik Desenli Beyaz Eskitme Saksı

Evinizde endüstriyel bir stili benimsediyseniz ve aynı zamanda antik detaylardan da hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz! Kaliteli beton malzemeden üretilen ve antik desenlerle harmanlanan Veramaya Antik Desenli Beyaz Eskitme Saksı'yı isteğinize göre vazo olarak da kullanabilirsiniz. 15 cm çap genişliği ve 13 cm yüksekliğe sahip konsept tasarımlı saksıyla evinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Metal malzemeden yapılmış raf ve dolaplarınızın tarzını tamamlamak için kullanabileceğiniz ürünü, koyu renkli orta sehpalarınızda vazo olarak da sergileyebilirsiniz.

4. Pelikan Sanat Dekoratif Çiçekli Kız Saksı ile sanatsal güzellik

Heykel veya sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan bir sanatçıysanız ya da sıkı bir sanatseverseniz Pelikan Sanat Dekoratif Çiçekli Kız Saksı'yı çok beğeneceğinize eminiz. Ham şekilde boyasız olarak satılan ürünü isterseniz zevkinize göre boyayabilirsiniz. Bu sayede hoşça zaman geçirirken kendi tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. 13 cm çap uzunluğuna ve 13 cm yüksekliğe sahip olan ürünü isterseniz ham beyaz hâliyle de kullanabilirsiniz. Tablolarınızın altında veya şık fotoğraflar yerleştirdiğiniz çerçevelerle birlikte bu estetik saksıyı kullanarak evinizde oldukça hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

5. Salon bitkileriniz için Cemile 3 Ayaklı Gold Büyük Saksı

Sarmaşıktan fil kulağına, telgraf çiçeğinden barış zambağına kadar büyük salon bitkilerinizi rahatlıkla koyabileceğiniz Cemile Ayaklı Saksı'nın metal tasarımıyla evinize çok şık bir görünüm katabilirsiniz. Ayaklı oluşu sayesinde salonunuzun veya evinizin herhangi bir yerine ürünü rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. İsteğinize göre bu saksıdan aynı odada iki adet tercih ederek bütün bir görünüm sağlayabilirsiniz. Evinizin içinde bitki yoğunluğundan hoşlanmıyorsanız balkonunuzda da kullanabileceğiniz bu saksıyı hemen hemen bütün tarzlara entegre edebilirsiniz. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz ürüne mutlaka göz atmanızı öneririz.

6. UniqueHome Palace Antik Vazo ile evinizde âdeta saray havası esecek

Klasik ve zamansız parçaları sevenlerin bayılacağı UniqeHome Palace Antik Vazo, satın alındığı tarihten itibaren bir yıllık garantiye sahip. Hem saksı hem vazo olarak kullanabileceğiniz bu ürünle evinizin stilini zenginleştirebilir ve farklılaştırabilirsiniz. Rengi, deseni ve yapısı sayesinde evinize saraydan gelmiş gibi görünen bu saksı ile bitkilerinizi âdeta bir sanat eserine dönüştürebilirsiniz. Vazo olarak kullanmak istediğiniz zamanlarda ise ahşap masaların üzerinde şık şamdanlıklara yerleştirdiğiniz mumlarla kombinleyebilirsiniz. Oldukça sağlam materyalden üretilen ürünü uzun yıllar boyunca dikkatli bir kullanımla evinizde muhafaza edebilirsiniz.

7. DOITOOL 5 Adet Metal Demir Asma Çiçek Saksısı ile Vintage görünümlü duvarlar ve balkonlar

Saksıları sabit bir yere koymak yerine asarak kullanmayı tercih ediyorsanız DOITOOL 5 Adet Metal Asma Çiçek Saksı setini kullanabilirsiniz. İsteğinize bağlı olarak bu saksıları balkonlarınıza veya duvarlarınıza yerleştirebilirsiniz. Ürünün tasarımı sayesinde evinizde vintage bir görünüm ile küçük bitkilerinizi sergileyebilirsiniz. Bu saksıya renkli çiçekli bitkiler koyup balkonunuza asarak cıvıl cıvıl bir yaz bahçesine sahip olabilirsiniz. Evinizde evcil hayvanlarınız varsa bu saksılar sayesinde bitkilerinizi patili dostlarınızdan koruyabilirsiniz.

8. Kolay bakılan minik bitkiler için: ToXA Karışık Renkli 6'lı Mercan Kare Saksı

Bitki bakımına çok zaman harcamadan evinizin dekorasyonuna bitkiler eklemek ve hoş bir görünüm oluşturmak istiyorsanız içinde minik kaktüs ve sukulentler yetiştirebileceğiniz ToXA Karışık Renkli 6'lı Mercan Kare Saksı setini tercih edebilirsiniz. 8 cm eni, 7 cm yüksekliği ve 0,27 litre hacmi olan renkli saksıları; pencere önü, sehpa üzeri, mutfak tezgâhı veya istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ürünü ikili veya üçlü gruplar hâlinde evinizin farklı yerlerine yerleştirebilir, değişik renk kombinasyonlarıyla şık ve sade bir görünüm yakalayabilirsiniz.

9. Renkli ve iç açıcı bir seçenek: Alin-Online Galvaniz/Metal Saksı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yazın gelişini evinize de yansıtmak istiyorsanız sadece rengiyle bile size iyi hissettirip içinizi neşeyle dolduracak Alin-Online Galvaniz/Metal Saksı'yı tercih edebilirsiniz. Özellikle mutfaklarda oldukça şık görünecek bu ürünü, maksimalist ya da tam tersi sade bir tarzı tercih etseniz de evinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İçine ister bembeyaz çiçekli orkideler ister cam güzeli çiçeği koyarak görünümünü zenginleştirebilirsiniz. Hatta kılıç çiçeğini bu saksıya dikerek bitkiye bambaşka bir hava katabilirsiniz. Birbirinden farklı görünümler yakalayabileceğiniz bu saksıyla yeşilin her türlü keyfini çıkarabilirsiniz.