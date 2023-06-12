Evinizdeki karıncalardan sonsuza dek kurtulmanızı sağlayan doğal çözüm! Milyonlarca kişi denedi

Karıncaları uzaklaştırmak için ne yaparsam yapayım sonuç alamıyorum diyorsanız bu yöntemi daha önce denememişsiniz demektir! Yazın artan karınca istilalarına karşı yapmanız gerekenler çok basit. Evinizi mis gibi kokuturken karıncalardan sonsuza dek kurtulmanızı sağlayacak bu yöntemi kesinlikle denemelisiniz.





Bir sosyal medya kullanıcısı Facebook grubunda “Tatilden döndüm ve çöp kutumda karıncalar var" diyerek bu karıncalardan kurtulmak için sirke kullandığını fakat yeterli sonuç alamadığını paylaştı ve yardım istedi.

Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmanın yolunu arayan sosyal medya kullanıcısına öneri yağdı. Bu öneriler arasında en çok rastlananlar tarçın ve nane yağıydı.

BİR DAHA GELMEDİLER

Bir temizlik hayranı şöyle dedi: "Tarçın veya nane [yağı] - kokusundan nefret ederler. Pamuğa nane esansiyel yağı sürdüm ve onları geleceğini düşündüğüm yere koydum.

İşe yaradı. Onları bir daha görmedim. Evcil hayvanınız varsa esansiyel yağlara dikkat etmelisiniz .”

Bir başkası şunları önerdi: "Nane yağı birçok yaratık için caydırıcı görünüyor. Nane yağı alıp pamuklu çubuklara/parçalara koyabilirsiniz. Karıncalardan kurtulabilirsiniz.”

