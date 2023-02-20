Evinizden eksik etmeyin: Resmen vitamin bombası! Kansere karşı koruyor

Kış aylarında hastalıklara karşı çok daha güçsüz oluyoruz. Kötü hava şartları ve havalandırılmayan kapalı ortamlar hastalıklara yakalanmamıza neden olan etkiler arasında yer alıyor. Araştırmalar lahana turşusunun birçok hastalığa karşı oldukça etkili olduğunu buldu. Lahana turşusu bağışıklık sistemini güçlendiriyor, diyete katkı sağlıyor, sinir sistemimizi etkiliyor ve bağırsakları temizliyor. Lahana turşusunun beslenme ve sağlık yararları taze lahananın çok ötesine geçer.

VİTAMİN BOMBASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Lahana turşusu, sağlığı korumak için önemli olan birçok vitamin ve mineral içerir. Çiğ lahana turşusunun enerji içeriği çok düşüktür , bu nedenle diyet yapanlar için de mükemmel bir seçimdir ve ayrıca bol miktarda C, B6 ve K vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum, manganez, fosfor, iyot ve diyet lifleri içerir.

FAYDALI PROBİYOTİKLER İÇERİYOR

Lahana turşusunu fermente etmek , yoğurt ve kefir gibi ürünlerde de bulunan faydalı probiyotiklerin büyümesini destekleyen koşullar yaratır . Ve gerçekten probiyotiklere ihtiyacımız var, çünkü bunlar yiyecekleri daha sindirilebilir hale getiren ve vitamin ve minerallerin etkili bir şekilde emilmesine yardımcı olan bakterilerdir.

DOĞAL BİR PROBİYOTİK OLARAK SİNDİRİMİ ARTIRIYOR

Yapılan araştırmalara göre bağırsaklarda yüz trilyondan fazla mikroorganizma bulunmaktadır ve bu, vücudumuzdaki tüm hücrelerin toplamından on kat daha fazla olabilir. Lahana turşusundan elde edilen probiyotikler, vücudumuzda bizi toksinlerden ve zararlı bakterilerden koruyan ilk savunma hattını oluşturur. Ayrıca sindirimi iyileştirir ve antibiyotiklerin neden olduğu ishali azaltır ve hatta önler.

Araştırmalar ayrıca probiyotiklerin Crohn hastalığı ve ülseratif kolit ile ilişkili bağırsak gazını, şişkinliği, kabızlığı, ishali ve rahatsızlığı azalttığını göstermiştir .

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Probiyotiklere ek olarak lahana turşusu, tümü daha güçlü bir bağışıklık sistemine katkıda bulunan önemli bir C vitamini ve demir kaynağıdır. Ek olarak, lahana turşusu gibi probiyotik yiyecekler yemek, soğuk algınlığı ve idrar yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltabilir. Sonbahar-kış döneminde düzenli olarak lahana turşusu yersek, sadece bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda iyileşmeyi de hızlandırırız.

STRESİ AZALTIYOR VE BEYNİ AKTİF TUTUYOR

Sadece ruh halimizin ne istediğimizi etkilemediği, yediğimiz yiyeceklerin de ruh halimizi ve beyin fonksiyonlarımızı etkileyebildiği bilinen bir gerçektir. Gittikçe daha fazla araştırma, bağırsak sistemimizle beyin fonksiyonumuzun yakından ilişkili olduğunu kanıtlıyor. Bunun nedeni, bağırsaktaki bakterilerin beyne nasıl çalıştığını ve dünyayı nasıl algıladığını etkileyen mesajlar gönderebilmesidir.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Lahana turşusu, kanser hücrelerinin oluşum ve yayılma riskini azaltabilecek yararlı bitki bileşikleri ve antioksidanlar içerir. Bir araştırmaya göre, ergenlik çağından yetişkinliğe kadar çok fazla çiğ lahana ve lahana turşusu yiyen kadınların meme kanseri riski daha düşük. Erkeklerde yapılan başka bir çalışma, lahananın prostat kanseri gelişimi üzerinde benzer bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

KALBİ KORUYOR VE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Lahana turşusunun lif, probiyotik ve K2 vitamini içeriği, kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan basıncını iyileştirmeye yardımcı olabilir ve böylece kalp hastalıklarını önlemede ve kalp sağlığını korumada etkili olabilir.



