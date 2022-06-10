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Evinizi basan karıncalardan kurtulun! İşte karıncaları uzaklaştıran 5 yöntem...

10.06.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evdeki kırıntılar, karınca istilasına yol açar. Aynı zamanda toz şekerler ve şekerlemeler de karıncaları evinize çeker. Evdeki karıncalardan kurtulmak için oldukça basit olan bu 5 yöntemi deneyin...

Evinizi basan karıncalardan kurtulun! İşte karıncaları uzaklaştıran 5 yöntem...

İnsanlardan daha fazla koku yeteneğine sahip olan karıncalar, bu şekilde evlerdeki yiyecekleri algılar. Böylelikle karınca istilası gibi rahatsız bir durum ortaya çıkar. Ancak birden fazla doğal yollarla karıncaları uzaklaştırmak mümkün.

NANE

Nane aynı zamanda bir böcek kovucudur ve istemeyen misafirlerden sizi kurtarır. Karıncalar nane kokunu sevmez ve nane izlerinin bulunduğu ortamdan uzak durur. On damla nane uçucu yağı ve bir bardak su karışı hazırlayıp karıncaların bulunduğu bölgeye serpin. Günde iki kez tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Evinizi basan karıncalardan kurtulun! İşte karıncaları uzaklaştıran 5 yöntem...

KARANFİL VE TARÇIN

Karıncaların bulunduğu yerlere karanfil ve tarçın koyun. Daha iyi bir sonuç almak istiyorsanız tarçın tozuna bir miktar uçucu yağ ekleyebilirsiniz.

Evinizi basan karıncalardan kurtulun! İşte karıncaları uzaklaştıran 5 yöntem...

TUZ

Karıncaların bulunduğu bölgeye tuz serpmek de etkili bir yöntemdir. Sofra tuzu sizi karıncalardan kurtarabilir. Suyu kaynatın ve içerisine, çözülene dek büyük miktarda tuz ilave edin. Ardından karıncaların bulunduğu yere püskürtün.

Evinizi basan karıncalardan kurtulun! İşte karıncaları uzaklaştıran 5 yöntem...

BEYAZ SİRKE

Karıncalar beyaz sirkenin kokusunu taşıyamadığı için beyaz sirke ile onlardan kurtulabilirsiniz. Beyaz sirke ve suyu eşit miktarda karıştırın. Birkaç damla esansiyel yağ ilave edin ve iyice harmanlayın. Bu karışımı, karınca yoluna serpin.

Evinizi basan karıncalardan kurtulun! İşte karıncaları uzaklaştıran 5 yöntem...

BİBER

Karıncaların olduğu bölgeye biber serpin. Karabiber ya da kırmızıbiber kullanabilirsiniz. Bir biber ve su çözeltisi hazırlayıp giriş alanlarına yakın bir yere püskürtebilirsiniz.

Evinizi basan karıncalardan kurtulun! İşte karıncaları uzaklaştıran 5 yöntem...

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