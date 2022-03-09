Evinizin arka bahçesinde eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz en iyi trambolin markaları

Havaların ısınmasına çok az kala forma girmek için eğlenceli trambolin çeşitlerini hayatınıza dahil edebilirsiniz. Aklınızda “Trambolin nedir?” sorusu varsa kısaca cevaplayalım. Bolca hareket edip zıplayabileceğiniz, yaylı ve metal çerçeveden oluşan, vücudunuzu zinde tutacak harika bir ürün diyebiliriz. Çeşit çeşit trambolin arasından seçim yaparken zorlanmanız tabii ki kaçınılmaz. Bu nedenle “En kaliteli trambolin markası hangisi?” gibi sorularınıza cevap verecek modelleri sizler için inceledik. Gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Zıp zıp zıplayabileceğiniz bir trambolin

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Günün stresini atmak ve egzersiz yapmak amacıyla kullanabileceğiniz trambolinin sağlam ve kaliteli olması çok önemli. Live Pro Trambolin, güvenle kullanabileceğiniz, oldukça kullanışlı bir ürün. 100 cm çapı ve 22.5 cm yüksekliğiyle fazla yer kaplamaz. Polyester malzemeden yapılmış gövdesiyle uzun yıllar kullanılır. 100 kg ağırlığa kadar rahatlıkla taşıyabilir. Yetişkin ve çocuk kullanımına uygun olduğu için ailecek zıplayabilirsiniz. Gövdeye bağlı elastik kordonlar yardımıyla denge kurmak da çok kolay. Ürünü evde kullanabileceğiniz gibi açık hava etkinliklerinde de rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

2. Bütçe dostu trambolin

Daha ekonomik trambolin modeli arayanlara harika bir önerimiz var. Bayar İthalat Trambolin en ucuz modeller arasında yer alır. 80 cm çapıyla geniş bir zıplama alanına sahip. Özellikle küçük bahçesi olanlar için kaçırılmaz bir fırsat. Hafif ve taşınabilir olması da cabası. Yazın parka, sahile yanınızda rahatlıkla götürebilirsiniz. Zıplama alanının çevresinde mavi koruyucu kılıf yer aldığı için istenmeyen kazalarda zarar görmenizi engeller. Hem bütçe dostu hem kullanışlı ürünün taşıma kapasitesi ise 50 kg. Eğlence amaçlı kullanılabileceği gibi egzersiz için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

3. Korumalı trambolinle içiniz rahat etsin

Çocuklarınız için trambolin almak istiyor ama düşerler diye korkuyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Delta Fileli, Korumalı Trambolin çocuklarınız için tercih edebileceğiniz güvenli ve kullanışlı bir ürün. Polyester malzemeden üretilen gövdesi ve çelik iskeleti ile uzun yıllar kullanılır. 140 cm çapıyla geniş bir zıplama alanı sunar. Yüksekliği 150 cm olan trambolin fazla yer kaplamadığı için bahçenize rahatça yerleştirebilirsiniz. Kumaş kısmının cırt kapaması ise taşıma ve saklama kolaylığı sağlar. Çocuklarınızın eğlenerek enerjilerini atmalarına yardım eden tramboline şans vermeye ne dersiniz?

4. Yeni trend alarmı

Eğlenerek hızlıca zayıflamak artık hayal değil. Funshion Trambolin'le evinizin rahatlığında spor yapabilir ve fit bir görünüme sahip olabilirsiniz. Üstelik trambolin faydaları da saymakla bitmez. Bacakları inceltir, büyük kas gruplarını çalıştırır ve egzersiz ihtiyacınızı karşılamamıza yardım eder. Tamamen katlanabilir özelliği sayesinde kullanılmadığı zamanlarda yerden tasarruf etmenizi sağlar. İsterseniz yanınızda taşıyabilir, tatil ve gezilere götürebilirsiniz. Zıplama alanı kauçuk malzemeden yapıldığı için aşınmaya karşı ürünü korur ve dayanıklılığı da beraberinde getirir. Yüksek esnekliğe sahip olması da kullanım ömrünü büyük oranda arttırır. 150 kg ağırlığa kadar rahatlıkla taşıyabilir.

5. Tutamaçlı trambolinle daha güvenli egzersiz

Trambolinle yapacağınız 10 dakikalık zıplama egzersizinin yaklaşık 30 dakikalık bir koşuya eşdeğer olduğunu biliyor muydunuz? Eğer koşu yerine daha keyifli bir sporla kilo vermek istiyorsanız trambolini mutlaka denemelisiniz. Altıgen Tutunmalı Step Trambolin'le egzersiz yaparken "Düşer miyim?" diye kaygılanmanıza gerek kalmaz. En iyi trambolin çeşitleri arasında gösterilen ürünle güvenle zıplayabilirsiniz. Ayarlanabilen tutamaç yüksekliği de kullanım kolaylığı sağlar. 135 cm çapında geniş alana sahip ürün, 120 kg ağırlığa kadar taşıyabilir. 7 mm lastik kalınlığıyla oldukça dayanıklı. Trambolin kurulumu yaparken zorluk çekmeyin diye açıklama videosu ile beraber gelir.

6. Çok fonksiyonlu bir trambolin

Spordan çabuk sıkılanlar için ideal alternatif sunan trambolinle zıplayarak farklı kas gruplarını çalıştırmanız mümkün. En iyi trambolin markası arasında yer alan Triathlon, Egzersiz Lastikli Trambolin modeliyle özellikle kollarını daha fazla çalıştırmak isteyenlere hitap eder. Tutamaçlı lastiklerin yardımıyla kol kaslarınıza direnç uygulayabilir ve farklı antrenman çeşitlerini deneyebilirsiniz. 102 cm çapı bulunan ve 100 kg ağırlığa kadar taşıyabilen ürünle isterseniz sadece zıplayarak bile zayıflayabilirsiniz. 6 adet kaymaz özellikte metal ayaklarıyla yeri sıkıca kavrar ve egzersiz sırasında kaymaz. Üstelik sağlam ve dayanıklı yaylı sistemiyle güvenle kullanabilirsiniz.

7. Küçük alanlar için

“Trambolin büyük olur.” diyorsanız sıradaki önerimize bayılacaksınız! En kaliteli trambolin markaları arasında yer alan Hepitop'un trambolinini, düşük yoğunluklu egzersizler için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Trambolin fileli modeliyle çocuklar için oldukça güvenli bir eğlence sunar. 140 cm çapıyla geniş bir zıplama alanı bulunan ürün, 100 kg taşıma kapasitesiyle yetişkin kullanımına da uygun. Daha güvenli olsun diye tam 36 adet güçlü yay kullanılarak tasarlanan trambolin oldukça büyük olmasına rağmen hafif yapısıyla kolay taşınır. Yerden yüksekliği 155 cm olan kaymaz, kauçuk demir ayaklarla yere kolayca sabitlenir. Sağlam iskeleti sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz.

8. Trambolin sporu ondan sorulur

Jumping Fitness, son dönemde sık duyduğumuz spor çeşitlerinden biri. Trambolin kullanılarak yapılan sporun öncülerinden bir marka ile listemize devam ediyoruz. Jumping Wellness Trambolin, antrenman yapmak amacıyla ürün arayanlar için ideal bir model. Ürün, birçok karışık hareketi kolayca yapmanızı sağlar. 130 cm altıgen zıplama alanı, 10 mm elastik halatlarıyla güvenli ve sağlam bir spor deneyimi sunar. 120 cm yüksekliğindeki geniş denge kolunu kullanarak farklı hareketleri kolayca yapabilirsiniz. 130 kg'a kadar rahatlıkla taşıyabilir. Kompakt tasarımı sayesinde bahçe ya da evde kullanabilirsiniz.

9. Trambolinle yaza fit girin

"En iyi trambolin markası hangisi?" derseniz Bounce & Burn'ü tercih edebilirsiniz. Bounce & Burn Mini Trambolin, egzersiz DVD'siyle birlikte gelir. Böylece sizi saatlerce antrenman videosu aramaktan kurtarır. Trambolinle sadece zıplama hareketleri değil şınav ve mekik gibi birçok egzersizi kolayca yapabilirsiniz. Küçük boyutuna rağmen oldukça kullanışlı model, tam 120 kg ağırlık taşıyabilir. Kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamadığı için küçük bahçeler hatta evlerde de kullanıma uygun. Trambolin yapımında 32 adet güçlü yay sistemi kullanıldığı için oldukça sağlam ve kaliteli. Eğlenerek kalori yakabileceğiniz bir ürün arıyorsanız Bounce & Burn Mini Trambolin'i kaçırmayın!

10. Sayaçlı trambolinle egzersiz başlasın!

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Delta, spor ürünleri alanında sık duyduğumuz bir marka. Listemize de ikinci defa dahil oluyor, üstelik harika bir ürünüyle. Delta Elite Trambolin, dakikada ne kadar zıplandığı, kaç kalori kaybedildiği, ne kadar adım atıldığı ve toplam sıçrama sayısı gibi detaylara ulaşabileceğiniz dijital göstergesiyle rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Egzersiz lastikleri yardımıyla kol, göğüs ve omuz kaslarını çalıştırabilir, farklı antrenman kombinasyonlarıyla hızlıca fit bir görünüme sahip olabilirsiniz. Katlanabilir gövde tasarımı sayesinde kullanmadığınızda yerden tasarruf edebilir veya yanınızda taşıyabilirsiniz. Mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. 71 cm çapıyla da oldukça ideal bir zıplama alanına sahip.