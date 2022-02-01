Evinizin her zaman mis gibi kokması için yapmanız gerekenler ve doğal tarifler

Kokular, size kimi zaman insanları kimi zaman da anıları hatırlatıyor. Aldığınız bir koku, unuttuğunuzu sandığınız bir ana sizi götürüyor ve o günkü gibi hissetmenizi sağlıyor. Eviniz de, biriktirdiğiniz onca anıya ev sahipliği yapıyor. Ancak eviniz her zaman o güzel kokulara sahip olmayabiliyor. İşte, evinizin her zaman güzel kokması için yapılabilecekler...

HAVA TEMİZLEYİCİSİNE UÇUCU YAĞLAR EKLEYİN

Evinizin havasını temizlemeye ve nemlendirmeye yardımcı olan hava temizleyicisine sevdiğiniz bir uçucu yağdan birkaç damla damlatabilirsiniz. Kullanacağınız uçucu yağı seçerken rahatlatıcı ve sakinleştirici etkilere sahip olanları tercih edebilirsiniz.

HAVA TEMİZLEYİCİSİ YOKSA SPREY KULLANIN

Evinizin her odasına pratik bir şekilde güzel kokular yayabileceğiniz spreyinizi kendiniz yapabilirsiniz. Hazırlayacağınız bu sprey ile evinize hem ferah hem doğal bir koku yaymış olursunuz. Su dolu bir sprey şişesinin içine bir miktar karbonat ve sevdiğiniz bir uçucu yağdan birkaç damla ekleyin ve şişeyi sallayın. Doğal oda spreyinizi hazırlamak işte bu kadar kolay.

TEMİZLİĞİN ARDINDAN EVİNİZ GÜZEL KOKSUN

Evinizi temizlerken kullandığınız kimyasal malzemeleri bir tarafa bırakın, beyaz sirke ve uçucu yağların birleşimiyle doğal bir çözüme kavuşun. Temizlikte kullanacağınız kabın içine 2 litre su, bir miktar beyaz sirke ve biberiye, portakal ya da limon yağından birkaç damla ekleyin. Bu karışımı evinizin tüm yüzeylerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

HALILARI KARBONATLAYIN

Evde kokuyu içine en çok çeken eşyalardan biri de halılar. Bu yüzden halılardaki kokuyu gidermek, evin havasının değişmesine katkı sağlayabilir. Evi süpürmeden 15 dakika kadar önce halıların üzerine bir miktar karbonat serpin ve bekleyin. Süre tamamlanınca süpürebilirsiniz.

KOKULU BUZ KÜPLERİ HAZIRLAYIN

Eve kötü kokuyu yayan alanlardan diğeri de mutfak ve banyodaki lavabo giderleri. Bu alanlarda oluşan kötü kokuyu engellemek için kokulu buz küplerinden faydalanabilirsiniz. Buz kalıplarını su ile doldurmadan önce limon ve portakal kabuklarını ufak ufak doğrayın ve kabın içine yerleştirin. Ardından kabı su ile doldurun ve buzlukta dondurun. Küpleri lavabolarınıza atın.



