HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evkur çalışma saatleri nedir? Evkur şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Evkur çalışma saatleri nedir? Evkur şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayısız ürünü müşterileri ile buluşturan Evkur mağazaları, hafta içi ve hafta sonu her gün belirli saatler arasında hizmet verir. Kimi Evkur mağazaları bazı günleri kapalı kalabilir. Ancak genelde haftanın her günü açık olan Evkur mağazaları, tatillerde de belirli saatler aralığında müşterileri ile buluşur. Haftanın her günü Evkur mağazalarından alışveriş yapmak mümkündür. Peki, Evkur şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Evkur çalışma saatleri nedir? Evkur şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Birçok kişinin çevrim içi alışveriş bağlamında da favorisi olarak bilinen Evkur mağazaları, hafta içi her gün mesai saatleri arasında müşterilerini karşılar. Bu mağazaların açılış ve kapanış saatleri, bulunduğu il ve ilçeye göre yarım saat kadar değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Evkur şubelerinin çalışma günleri ve mesai saatleri birbirleriyle benzerdir.

Evkur mesai saatleri nedir?

Evkur çalışma günleri arasında belirlenen saatler içerisinde müşterilerine hizmet verir. Hafta içi her gün sabahın erken saatlerinde müşterilerine kapılarını aralayan Evkur çalışma günleri dâhilinde kişileri sayısız ürün ile buluşturur. Evkur çalışma günleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın yedi günü belirlenmiş olan Evkur mesai saatleri arasında hizmet verir. Bu bağlamda sıkça araştırılan Evkur mağazaları açılış saati 09.00 olarak belirtilebilir.

Evkur öğle arası kaçta?

Sabah 09.00 itibariyle müşterilerini ağırlayan Evkur şubeleri, vardiyalı çalışma sistemini benimseyen mağazalardandır. Dolayısıyla Evkur öğle arası saatleri içerisinde de müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

Evkur mağazaları saat kaçta kapanıyor?

Evkur mağazaların kapanış saatlerinin ise kimi şubelerde ve lokasyonlarda 30 dakika kadar değişiklik gösterebildiği söylenir. Genel olarak "Evkur mağazaları saat kaça kadar açık?" sorusu, 20.30 olarak yanıtlanabilir. Evkur kapanış saati değişiklik göstermekle birlikte 20.00 - 20.30 olarak cevaplanması da mümkündür.

Evkur pazar günleri açık mı?

Hafta sonu günlerinde de aralıksız olarak hizmet sunmayı sürdüren Evkur mesai saatleri hafta sonu farklılık gösterir. Genel olarak Evkur hafta sonu çalışma saatleri ve hafta içi çalışma saatleri birbirinden farklıdır. Evkur şubeleri cumartesi günü 09.00'da kapılarını müşterilerine açar. Yine cumartesi günü için Evkur kapanış saati ise 20.00 veya 20.30 olarak belirtilebilir. Pazar günlerinde Evkur çalışma saatlerinin ise 10.30 ile 20.30 arası olduğu söylenmelidir. Ancak çoğu Evkur mağazasının pazar günleri de açık olduğu bilinir. Ancak bazı şubeler pazar günü kapalı olabilir. Evkur hafta sonu çalışma saatleri:

  • Cumartesi: 09.00 - 20.00/20.30
  • Pazar: 10.30 - 20.30

Evkur şubeleri millî ve dinî bayramlar da dâhil olmak üzere haftanın her günü müşterilerini karşılar ancak çalışma saatleri şubeden şubeye farklılık gösterebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldıYaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldı
Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim... Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim...
Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri Evkur

En Çok Okunan Haberler

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.