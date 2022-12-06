Evkur çalışma saatleri nedir? Evkur şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Birçok kişinin çevrim içi alışveriş bağlamında da favorisi olarak bilinen Evkur mağazaları, hafta içi her gün mesai saatleri arasında müşterilerini karşılar. Bu mağazaların açılış ve kapanış saatleri, bulunduğu il ve ilçeye göre yarım saat kadar değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Evkur şubelerinin çalışma günleri ve mesai saatleri birbirleriyle benzerdir.

Evkur mesai saatleri nedir?

Evkur çalışma günleri arasında belirlenen saatler içerisinde müşterilerine hizmet verir. Hafta içi her gün sabahın erken saatlerinde müşterilerine kapılarını aralayan Evkur çalışma günleri dâhilinde kişileri sayısız ürün ile buluşturur. Evkur çalışma günleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın yedi günü belirlenmiş olan Evkur mesai saatleri arasında hizmet verir. Bu bağlamda sıkça araştırılan Evkur mağazaları açılış saati 09.00 olarak belirtilebilir.

Evkur öğle arası kaçta?

Sabah 09.00 itibariyle müşterilerini ağırlayan Evkur şubeleri, vardiyalı çalışma sistemini benimseyen mağazalardandır. Dolayısıyla Evkur öğle arası saatleri içerisinde de müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

Evkur mağazaları saat kaçta kapanıyor?

Evkur mağazaların kapanış saatlerinin ise kimi şubelerde ve lokasyonlarda 30 dakika kadar değişiklik gösterebildiği söylenir. Genel olarak "Evkur mağazaları saat kaça kadar açık?" sorusu, 20.30 olarak yanıtlanabilir. Evkur kapanış saati değişiklik göstermekle birlikte 20.00 - 20.30 olarak cevaplanması da mümkündür.

Evkur pazar günleri açık mı?

Hafta sonu günlerinde de aralıksız olarak hizmet sunmayı sürdüren Evkur mesai saatleri hafta sonu farklılık gösterir. Genel olarak Evkur hafta sonu çalışma saatleri ve hafta içi çalışma saatleri birbirinden farklıdır. Evkur şubeleri cumartesi günü 09.00'da kapılarını müşterilerine açar. Yine cumartesi günü için Evkur kapanış saati ise 20.00 veya 20.30 olarak belirtilebilir. Pazar günlerinde Evkur çalışma saatlerinin ise 10.30 ile 20.30 arası olduğu söylenmelidir. Ancak çoğu Evkur mağazasının pazar günleri de açık olduğu bilinir. Ancak bazı şubeler pazar günü kapalı olabilir. Evkur hafta sonu çalışma saatleri:

Cumartesi: 09.00 - 20.00/20.30

Pazar: 10.30 - 20.30

Evkur şubeleri millî ve dinî bayramlar da dâhil olmak üzere haftanın her günü müşterilerini karşılar ancak çalışma saatleri şubeden şubeye farklılık gösterebilir.

