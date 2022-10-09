HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evlat katili babadan kan donduran ifade: "Sürekli benden para istiyordu, bunaldım vurdum"

Evlat katili babadan kan donduran ifade: "Sürekli benden para istiyordu, bunaldım vurdum"

09.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 6 Ekim günü Yusuf Canikli, (66) kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan Canikli'yi (41) tabancayla vurarak öldürdü. Evlat katili olan Yusuf Canikli'nin ifadesi ise ortaya çıktı. Katil babanın ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.

Evlat katili babadan kan donduran ifade: "Sürekli benden para istiyordu, bunaldım vurdum"

Olay, 6 Ekim'de saat 11.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti.

oglunu-olduren-baba-para-istedi-tartistik-vurdum_3003_dhaphoto2

İntihar ettiği sanılıyordu, cinayete kurban gittiği belirlendi! Katili ise en yakını çıktıİntihar ettiği sanılıyordu, cinayete kurban gittiği belirlendi! Katili ise en yakını çıktı

OĞLUNU ÖLDÜREN BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağzının içinden çıkardı! Olan bitene zabıta ekipleri de şaşırdıAğzının içinden çıkardı! Olan bitene zabıta ekipleri de şaşırdı
Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor!Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor!
Kırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: BaşlangıçKırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: Başlangıç
Anahtar Kelimeler:
İzmir katil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti! Petrol fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

Akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti! Petrol fiyatları kritik seviyeye yaklaştı

25 Ekim'de gerçekleşecek! Naci Görür'den endişelendiren açıklama

25 Ekim'de gerçekleşecek! Naci Görür'den endişelendiren açıklama

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

TOKİ’nin dev projesinde ikinci hamle! Arsa, işyeri...

TOKİ’nin dev projesinde ikinci hamle! Arsa, işyeri...

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Macron'dan Erdoğan'la olan diyaloğu ardından açıklama geldi

Macron'dan Erdoğan'la olan diyaloğu ardından açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.