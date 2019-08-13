HABER

Evlenecek gençler için 131 yıllık gelenek yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yuva kurmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da kukla deve ve orta oyunu gösterisi yapıldı - Muhtar Nuri Sönmez: - "Kültürel değerimiz olan bu geleneği yaşatıyoruz. Amaç hem çocuklarımızı bir nebze olsun televizyondan ve telefondan uzaklaştırmak hem de bu geleneği ileriye taşımak" - "Bu yıl yaklaşık 3 bin lira para toplandı. Elde edilen gelir, her zaman olduğu gibi mahallemizde düğün yapacak gençlerimizin ihtiyaçları için kullanılacak"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Rahmanlar Mahallesi'nde evlenecek gençlere destek olmak amacıyla, kurban bayramlarında düzenlenen "kukla deve ve orta oyunu" gösterisi geleneği yaşatılıyor.

Rahmanlar Mahallesi 131 yıllık geleneğe ev sahipliği yapıyor. Her Kurban Bayramı'nın ikinci akşamı, köy meydanında toplanan mahalle sakinleri kukla deve ve orta oyunu gösterisini, dansları ve yarışmaları büyük bir keyifle izliyor.

Eğlencede çalınan birbirinden güzel türkülerde mahalle gençleri, gelen misafirleri meydana oyuna davet ediyor. Davete icabet etmeyen misafirlere ceza kesilerek ücretli olarak el arabasına bindirilerek köy içinde gezdiriliyor.

Kukla deveyle de davul ve zurna eşliğinde mahalle içindeki tüm evler tek tek gezilerek, bahşiş, yiyecek, giyecek toplanıyor. Toplanan giyecek ve yiyecekler oyun sonunda kurulan pazarda misafirlere satılıyor.

Herkesin doyasıya eğlendiği etkinlikte toplanan gelir, o yıl evlenip yuva kurmak isteyen gençlere destek amacıyla dağıtılıyor.

- "Kültürel değerimizi yaşatıyoruz"

Mahallenin muhtarı Nuri Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde 131 yıl önce başlatıldığını bildikleri geleneği kendilerinin de sürdürdüğünü aktardı.

Televizyon, cep telefonu gibi iletişim araçlarının bulunmadığı dönemde insanların bu tür oyunlarla eğlendiklerini dile getiren Sönmez, "Bizler de çocuklarımızın görmesi için kültürel değerimiz olan bu geleneği yaşatıyoruz. Burada asıl amaç hem çocuklarımızı bir nebze olsun televizyondan ve telefondan uzaklaştırmak hem de bu geleneği ileriye taşımak." dedi.

Kültürel mirası yaşatmanın yanında bir hayra da vesile oldukları için mutluluk duyduklarını dile getiren Sönmez, "Kukla devemiz tek tek evleri gezer. Evlerden bahşiş, patates, fasulye gibi sebzeler toplanır ve bunlar meydana getirilir. Meydanda da satışa sunulur. Bu yıl yaklaşık 3 bin lira toplandı. Elde edilen gelir, her zaman olduğu gibi mahallemizde düğün yapacak gençlerimizin ihtiyaçları için kullanılacak." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yasin Dönmez, düğününde bu etkinlikle toplanan paralarla kendisine destek olunduğunu aktararak, "Bizler de şimdi yeni yuva kuracak gençlerimiz için buradayız." ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Nazlım Sönmez ise kendini bildi bileli her Kurban Bayramı'nda yapılan bu eğlenceye katıldığını dile getirerek, "5 yaşımdan bu yana da gençlerimiz için bu organizasyonda yer alıyorum. Hem mahallemiz hemde gençlerimizin geleceği için bu adeti yaşatıyoruz." dedi.

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Fırtına Deresi'nde tehlikeli pozFırtına Deresi'nde tehlikeli poz
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattıNijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
131 yıllık kukla deve geleneği Demirci kukla deve orta oyun Rahmanlar mahallesi Rahmanlar Mahallesi Muhtarı Nuri Sönmez

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmesi!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

İstanbul trafiğinde korkutan anlar! Yarış pistine çevirdiler

Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.