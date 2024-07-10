Evlenme aşamasındaki bir kadın kaynanasının şok edici hareketlerini paylaştı! 'Düğün gecesi için yanımızdaki odayı ayırmış'

Bir gelin adayı, düğün gününe kadar yaptığı tuhaf hareketler nedeniyle müdahaleci kayınvalidesine yüklendi. Gelin adayı kadın, eşinin annesinin, düğün gecesi gelin ve damadın kalacağı odayı rezerve etmek ve oğlunun iç çamaşırı çekmecesine garip bir nesne bırakmak gibi birkaç tuhaf olayı açıkladı.

Kadın, Reddit'te hayal kırıklıklarını dile getirirken şunları paylaştı: "Nişanlım ve ben üç hafta içinde evleniyoruz ve dün itibariyle kayınvalidemden bıktım. Düğün mekanımızı ziyaret ettim ve kayınvalideme mekanı gördüğüm için heyecanımı dile getirdim ve balayı süitinin iki gelin süitiyle ayrı bir evde olduğunu ve hazırlanmak ve daha fazla mahremiyete sahip olmak için ikisini de rezerve edebileceğimizi söyledim."

Mekan koordinatörü bana 40 dakika telefonda konuştuktan sonra kaynanamın bitişikteki suit odayı ayırttığını söylediğinde şok oldum, odanın ne olduğunu açıkça biliyordu." Kadın, kayınvalidesinin kaldığı odayı değiştirmeyi başardı, ancak can sıkıntısı bununla bitmedi. "Ayrıca, davet edilen 100 misafirin 43'ü kaynanamın arkadaşları ve ailesi olmasına rağmen, sürekli olarak daha fazla arkadaşını davet etmemizi istediğini de belirtmeliyim," diye ekledi kadın.

Ayrıca kayınvalidesinin gelin duşunda sorun yarattığını da söyledi. Kutlamanın başlamasından sadece birkaç saat önce, gelin adayının kendi annesini havaalanından almaya razı olması nedeniyle kayınvalidesi gözyaşlarına boğuldu. Kadın bunun bağ kurma zamanlarını kısaltacağından endişe ediyordu.

"Çok naziktim, ama yine de tüm arkadaşlarıydı ve oradaki insanların yarısından azını tanıyordum," diye açıkladı. Kadın, "Annem Güney Karolina'dan uçuyordu ve onu düğüne kadar son görüşüm olacaktı. Annem sık sık tek başına seyahat etmiyor, bu yüzden onu havaalanına götürmek istedim, böylece ona gönül rahatlığı verebilir ve yoğun hafta sonundan önce biraz güzel zaman geçirebilirdi.

Bunun ardından gelecek dramayı bilseydim duşa asla katılmazdım. Kaynanam, annemi havaalanından almak istediğim için ağlayarak nişanlımı aradı. Konuşamadım. Sonra onu sadece bırakmayı kabul ettim ve bu onu daha da çıkmaza sürükledi." dedi.

Ancak, kayınvalidesi hafta sonu çiftin yeni dairesine kalmaya geldiğinde çantalarını açarken odasında saklı bulduğu şeye hiçbir şey onu hazırlayamazdı. Şöyle açıkladı: "Nişanlımın ölen büyükanne ve büyükbabasının iç çamaşırı çekmecesinde çok düzgün bir şekilde yerleştirilmiş bir fotoğrafını buldum! Konuşamadım. Kayınvalideme ve nişanlıma bir grup sohbetinde bir fotoğraf gönderdim ve o da fotoğrafı çantasından düştükten sonra oraya koyduğunu doğruladı. Bu sadece tuhaf bir hareket değildi, aynı zamanda kişisel eşyalarımızı karıştırmış ve kişisel alanımızı ihlal etmişti." dedi.

Çoğu kişi kadını kayınvalidesiyle temasını sınırlaması konusunda uyarırken, diğerleri ise annesini dizginlemediği için gelecekteki kocasını eleştirdi. Bir kullanıcı şöyle dedi: "Bu iyi değil. Sınırları belirlemede haklısın ama bence partnerinin sınırları aşması hakkında ciddi bir konuşma yapması gerekiyor. Çocuklarınız olduğunda ve o üçüncü ebeveyn olmak istediğinde ne olacak? ".

Başka biri şöyle dedi: "Bu senin fark edebileceğinden çok daha büyük bir sorun. Muhtemelen bu davranışını asla değiştirmeyecek. Bu senin hayatın olacak... sonsuza dek. Hiçbir sınırın olmayacak. Taciz edilmeye ve zorbalığa uğramaya devam edeceksin."







