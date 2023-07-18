Evlenmeden önce bir kez daha düşünün! Bu burçlar çapkınlıkta Dan Bilzerian'ı bile sulu götürüp susuz getirir

Bazı kişiler oldukça flörtözdür. Sosyalleşme adı altında yaptıkları çapkınlıklar onlar için eğlencedir. Ama bazen bu durum göründüğü kadar masum değildir. Bazı burçlar var ki çapkınlıkları ile bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü playboy Dan Bilzerian'ı bile kıskandırabilir. İşte çapkınlığın kitabını yazan 3 burç...

HAYATINDAKİ KİŞİYE SADIK KALMAKTA ZORLANABİLİR

Koç burcu tutkulu olmasıyla bilinir. Flört etmeyi sever ve partnerine sadık kalmakta zorlanabilir.

Koç burçları birinden hoşlandığında onunla konuşmak için elinden geleni yapar. Şov dünyasının en çapkın erkekleri de Koç burcudur.

ÇARPKINLIK ONLAR İÇİN OYUN GİBİDİR

İkizler burcu insanı zekidir. Zekası ile tavlayamayacağı kişi yoktur. Bu kişiler, çapkınlığı bir oyun haline getirirler.

İkizler burcu, hoşlanmadıkları kişiler bile flört edebilir.

TATLI DİLİYLE ETKİLEYEMEYECEĞİ KİMSE YOK!

Terazi burçları yeniliği sever. Sürekli aynı şeyleri yapmak onlara göre değildir.

Dolayısıyla birçoğu ilişkilerinde sadık kalmayı beceremez. Hem bakışları ile hem de tatlı diliyle etkileyemeyeceği kimse yoktur.

