Evler sular altında kaldı, Belediye Başkanı "Kayıp haberleri alıyoruz" diyerek açıkladı! Şanlıurfa'da sel sularında can pazarı: Görüntüler korkunç...

Şanlıurfa'da dünden bu yana devam eden şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu. Gündüz çekilen görüntülerde araçlar sel suları nedeniyle mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastığı görüldü. Şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana gelirken, merkez ilçelerde ise aşırı yağış nedeniyle Balıklıgöl ve Abide Köprülü Kavşağı nehre döndü.

SEL SULARINDA CAN PAZARI

Kentin birçok bölümünde su altında kalan yollar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, sel sularında insanlar ve araçlar sürüklendi. Hastanenin de sular altında kaldığı felakette birçok ev ve iş yerini ise su bastı. Tırların devrildiği selde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan insanlar da sel sularında sürüklendi. Suların geldiği ilk dakikalarda araçları ile su içinde kalan insanların ve onlara müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin de sular altında kaldığı ileri sürülüyor .

Bölge halkından Abdullah Sincer yıllardır Kemer'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi. Sincer, dün akşamdan beri çalışmaların devam ettiğini ve bölgede evleri, iş yerlerini ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini su bastığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI: KAYIP BİLGİLERİ GELİYOR AMA TEYİT EDEMEDİK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte etkili olan yağışlar sonrası son durumla ilgili şunları söyledi:

"Kayıp konusunda bize bilgiler geliyor ama henüz teyit edemedik. Yağış devam ediyor, sabaha doğru şiddetlendi. Birçok evin sular altında kaldığı haberini alıyorum. Hastanemiz vardı, boşalttık. Bazı yerler selden dolayı ulaşıma kapalı."

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ilimizde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin ve Gaziantep AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

(İHA-AA)