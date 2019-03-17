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Evlerinde çıkan yangında ailesini kurtardı, kendisi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Başkent’te Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

Başkent’te Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını fark eden baba, eşi ve çocuklarını komşularının da yardımıyla kurtarırken, kendisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Selçuklu Caddesi’ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden baba Amar Nerabi (42), dumandan etkilenen çocuklarını ve karısını komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Komşuların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralanan baba Nerabi’ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından Nerabi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Evde 8 Suriye uyruklu vatandaşın yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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