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Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemişti... Çocukların gözü önündeki vahşette şok iddia! 'Kefenini hazırlasın' telefonu

09.01.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki kadın cinayetinde dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. 40 yaşındaki Necmiye Vural, evli olduğunu öğrenince M.A.'dan ayrılmak istemiş ancak ikili arasında çıkan tartışmada M.A. Vural'ı tabancayla vurarak katletmişti. M.A. polis tarafından yakalanınca her şeyi itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. İddiaya göre M.A. Vural'ı defalarca kez tehdit etmiş ve son olarak da Vural'ın kızını arayıp "Annen kefenini hazırlasın" demiş. İşte kan donduran ayrıntılar...

Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemişti... Çocukların gözü önündeki vahşette şok iddia! 'Kefenini hazırlasın' telefonu

İzmir'de meydana gelen korkunç kadın cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. M.A., isimli şahıs, evli olduğunu öğrenmesi üzerine kendisinden ayrılmak isteyen Necmiye Vural'ın evinde katletmişti. Olay sonrası polis tarafından yakalanan M.A., ifadesinde her şeyi itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Olaya ilişkin son iddiaya göre, M.A.'nın bir süredir Vural'ı tehdit ettiği, kadının bu yüzden telefonunu değiştirdiği ancak M.A.'nın bu kez de Vural'ın kızını arayıp "Annen kefenini hazırlasın" dediği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEDİ

Olay, 7 Ocak günü saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. 6 ay öncesine kadar bir otelde kat hizmetleri görevlisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı geri dönüşüm işiyle uğraşan M.A.'dan evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. M.A., konuşmak için Vural'ın evine geldi.

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2 EL ATEŞ EDEREK VURDU! HAYATINI KAYBETTİ

Burada Vural ile M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında 2 el ateş ederek Vural'ı vurdu. O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vural'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Polis olayın ardından kaçan M.A.'yı, Karşıyaka'daki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde suçunu itiraf eden M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ANNEN KEFENİNİ HAZIRLASIN' TELEFONU

Necmiye Vural'ın, M.A. tarafından bir süredir tehdit edildiği ve bu nedenle telefon numarasını değiştirdiği, ancak M.A.'nın bu defa da Vural'ın kızı Z.İ.'ye (16) telefon açıp "Annen kefenini hazırlasın" dediği ileri sürüldü.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside karnı ve boynundan vurulduğu belirlenen Necmiye Vural'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin bugün öğlen toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti İzmir Karabağlar

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