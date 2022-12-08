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Evlilik dışı cinsel birliktelik yasaklandı, kendini patlattı! 'Şeytani kanun uygulayıcılarla mücadele edelim'

08.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da dün polis karakoluna düzenlenen bir intihar bombacısı tarafından düzenlenen saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Saldırganın motosikletinde, üzerinde "Ceza kanunu kafirlerin kanunudur. Şeytani kanun uygulayıcılarla mücadele edelim" yazılı kağıt bulunduğu bildirildi. Endonezya'da, evlilik dışı birlikteliği vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki yabancılar için de suç sayan ceza kanunu değişikliği tasarısı 6 Aralık'ta parlamentodan geçmişti.

Evlilik dışı cinsel birliktelik yasaklandı, kendini patlattı! 'Şeytani kanun uygulayıcılarla mücadele edelim'

Endonezya'nın Cava Adası'nda bir polis karakolu intihar bombacısı tarafından hedef alındı. Bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kimliği belirlenemeyen saldırganın motosikletinde, üzerinde "Ceza kanunu kafirlerin kanunudur. Şeytani kanun uygulayıcılarla mücadele edelim" yazılı kağıt bulunduğu bildirildi. Endonezya'da, evlilik dışı birlikteliği vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki yabancılar için de suç sayan ceza kanunu değişikliği tasarısı 6 Aralık'ta parlamentodan geçmişti. 2019'da ceza kanununda değişiklik teklifi yapılmıştı. Söz konusu değişiklik teklifleri ülke çapında protestolara neden olmuştu.

POLİS KARAKOLUNA GİRİP KENDİNİ PATLATTI

Bandung şehri polis yetkilisi Aswin Sipayung, bir intihar bombacısının üzerinde iki patlayıcı bulunan motosikletle Astana Anyar Polis Karakolu'na girdiğini ve bombanın birini patlattığını söyledi.

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Sipayung, saldırı esnasında polislerin sabah toplantısı yaptığını aktardı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Saldırıda 1 polis memurunun öldüğünü, 1'i sivil 7 kişinin yaralandığını kaydeden Sipayung, iki bombadan birini patlatabilen saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Polis yetkilileri, kimliği belirlenemeyen saldırganın radikal gruplarla bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını anlattı.

"ŞEYTANİ KANUN UYGULAYICILARLA MÜCADELE EDELİM"

Saldırganın motosikletinde, üzerinde "Ceza kanunu kafirlerin kanunudur. Şeytani kanun uygulayıcılarla mücadele edelim." yazılı kağıt bulunduğu bildirildi.

EVLİLİK DIŞI CİNSEL BİRLİKTELİK SUÇ SAYILDI

Endonezya'da, evlilik dışı birlikteliği vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki yabancılar için de suç sayan ceza kanunu değişikliği tasarısı 6 Aralık'ta parlamentodan geçmişti.

Tasarı metninde, suçlamaların eşler, ebeveynler veya çocuklar tarafından sunulan polis raporlarına dayandırılması halinde, evlilik dışı cinsel ilişkiye 1 yıla, birlikte yaşamaya ise 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yeni yasa kürtajı suç saymaya devam ederken, hayati tehlikesi bulunan kadınlar ve tecavüz vakaları için istisna getiriyor. Bu durumlarda yasa 12 haftaya kadar gebeliklerin sonlandırılmasına izin veriyor.

Bazı insan hakları grupları, "aceleye getirilen" düzenlemelerin "normal" faaliyetleri cezalandırabileceğini ve ifade özgürlüğü ile mahremiyet haklarını tehdit edebileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkelerinden Endonezya, Hollanda sömürge döneminden kalan ceza yasasında uzun yıllardır reform yapmaya çalışıyor.

Endonezya parlamentosunda daha önce de 2019'da ceza kanununda değişiklik teklifi yapılmıştı. Evlilik dışı birliktelikler, devlet başkanına hakaret ve yolsuzluk konularında yapılan söz konusu değişiklik teklifleri ülke çapında protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Endonezya

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