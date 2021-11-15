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Evlilik ehliyeti nedir? Evlilik ehliyeti zorunlu mu olacak?

15.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda getirilen ‘evlilik ehliyeti’ önerisi merak ediliyor. Buna göre evlilik öncesi taraflardan kan testi gibi ‘psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddet eğilimi olup olmadığına dair belge’ istenecek. Peki evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu olacak? İşte ayrıntılar...

Evlilik ehliyeti nedir? Evlilik ehliyeti zorunlu mu olacak?

Evlilik ehliyeti konusunun TBMM'de gündeme gelmesinin ardından belgenin detayları merak ediliyor. Bu belgeyle beraber kadına yönelik şiddet önlenmeye çalışılacak. Peki evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu olacak?

EVLİLİK EHLİYETİ NEDİR?

TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı milletvekillerinden evlilik için ehliyet önerisi geldi. Buna göre evlilik öncesi çiftlere rapor verilmesi istenen öneri ile kadına yönelik şiddet önlenmeye çalışılacak. BMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'na getirilmiş olan öneride evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması gibi maddeler yer alıyor.

EVLİLİK EHLİYETİ ZORUNLU MU OLACAK?

Evlilik ehliyetinin zorunlu olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı ancak Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan: Medeni Kanun Madde 133’e göre, ‘akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.’ şeklinde konuştu.

Sabıka kaydına özgü olarak evlenme yasağı getirilmesi ise temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunması sebebiyle Anayasa’ya aykırı olarak biliniyor.

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