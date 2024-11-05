Evlilik mutluluk getiriyor: 7 ülkeden 100 binden fazla kişi araştırıldı! Bekar kişilerin depresyona girme olasılığı daha yüksek

Evli olmayan bireylerde depresyon riskinin erkek bireylerde ve daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanlarda daha yüksek olduğu da bulundu. Bulgular depresyon riski daha yüksek demografik grupları belirlemeye yardımcı olabilir.

DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR SORUN

Depresyon önemli bir halk sağlığı sorunudur ve dünya çapında yetişkinlerin yaklaşık %5'i majör depresif bozukluğa sahiptir. Önceki araştırmalar evliliğin depresyon riskini azaltabileceğini öne sürmüş olsa da, bu çalışmalar genellikle tek (genellikle Batılı) ülkelere odaklanmaktadır.

Ayrıca, bu çalışmalardaki sonuçlar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve medeni durum ile sosyoekonomik durum, yaş ve eğitim gibi diğer faktörler arasındaki etkileşim hakkında çok az şey bilinmektedir.

YÜKSEK DEPRESİF SEMPTOM RİSKİ

Kefeng Li ve meslektaşları, 7 ülkede (ABD, İngiltere, Meksika, İrlanda, Güney Kore, Çin ve Endonezya) 106.556 katılımcının bireysel düzeydeki verilerini analiz ederek, 20.865 kişilik bir alt küme için 4 ila 18 yıllık bir takip süresi boyunca evli ve evli olmayan bireyler arasında depresif semptom riskini araştırdılar. Evli olmayan statünün, evli olanlara kıyasla %79 daha yüksek depresif semptom riski ile ilişkili olduğunu buldular.



Çalışma tasarımı. Kaynak: Nature Human Behaviour (2024)

BOŞANMIŞ VE AYRILMIŞ BİREYLERDE YÜKSEK RİSK

Boşanmış veya ayrılmış bireylerde depresif semptomlar riski %99 daha yüksekti ve dul bireylerde evli bireylere göre %64 daha yüksek risk vardı. Batı ülkelerindeki (ABD, İngiltere ve İrlanda dahil) evli olmayan katılımcılar, Doğu ülkelerindeki (Güney Kore, Çin ve Endonezya dahil) akranlarına göre daha yüksek depresyon riskine sahipti. Bu riskin evli olmayan erkek bireylerde evli olmayan kadın bireylere göre ve daha yüksek eğitim seviyesine sahip olanlarda daha düşük eğitim seviyesine sahip olanlara göre daha yüksek olduğu bulundu.

Li ve meslektaşları, evli çiftler arasındaki düşük depresyon oranlarının, çiftler arasındaki sosyal destek alışverişi, ekonomik kaynaklara daha iyi erişim ve birbirlerinin refahı üzerinde olumlu etki nedeniyle olabileceğini öne sürüyorlar. Ancak yazarlar, çalışmanın bir sınırlamasının, verilerin klinik depresyon tanılarından değil, öz bildirim anketleri aracılığıyla toplanmış olması ve bu çalışmada analiz edilen çiftlerin hepsinin heteroseksüel olması olduğunu belirtiyorlar.