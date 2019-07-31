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Evlilik teklifi için tekneden pankart açtırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Fenerbahçe taraftarı Okan Bahriyeli, çay bahçesinde evlenme teklifinde bulunduğu sevgilisi için denizdeki tekneden 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırdı.

Evlilik teklifi için tekneden pankart açtırdı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Fenerbahçe taraftarı Okan Bahriyeli, çay bahçesinde evlenme teklifinde bulunduğu sevgilisi için denizdeki tekneden 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırdı.
İskenderun sahilinde, çay bahçesinde sevgilisi Nazile Özbek ile oturan Okan Bahriyeli, sohbete başladı. Bahriyeli, kız arkadaşıyla konuşurken, denize açılan gezi teknesindeki arkadaşları da 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' pankartını açıp, çay bahçesine yaklaştı. Pankartı gören Özbek ise şaşkınlık ile sevinci bir arada yaşadı. Bu sırada Okan Bahriyeli, diz çökerek, yanında getirdiği yüzüğü Nazile Özbek'e uzatıp, evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz için çok mutlu olduğunu dile getiren Özbek, teklifi kabul ettiğini söyledi. Okan Bahriyeli ise "Bu kadar iyi niyetli ve güzel bir hayat arkadaşım olacağı için çok mutluyum. Bu nedenle evlilik teklifi yaptım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Evlilik teklifi için tekneden pankart açtırdıEvlilik teklifi için tekneden pankart açtırdıEvlilik teklifi için tekneden pankart açtırdıEvlilik teklifi için tekneden pankart açtırdı

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