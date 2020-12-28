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Exxen aylık abonelik fiyatı belli oldu mu?

28.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Exxen aylık abonelik fiyatı belli oldu mu?

Acun Ilıcalı’nın dijital yayın platformu Exxen’in aylık abonelik ücreti ne kadar olacak? İşte Exxen abonelik fiyatı ile ilgili detaylar.

Bilindiği üzere AExxen ismini verilen dijital yayın platformu üzerinde çalışılıyor. Bu platform yapı olarak Netflix, Amazon Video ya da Blu TV’ye benzese de içerik olarak hayli farklı diyebiliriz.

Çünkü Ilıcalı Exxen’in içerik formatını düzenlerken ağırlıklı olarak YouTuber kadrosu ile çalıştı. Dolayısıyla bu düzenlemenin seyircide nasıl bir karşılık bulacağı şimdilik merak konusu. Öte yandan Ilıcalı’nın Exxen’in yıllık maliyeti için 900 milyon TL gibi bir bütçe ayırdığı da çıkan söylentiler arasında.

Peki gelelim en çok merak edilen soruya. Exxen’in yıllık abonelik ücreti ne kadar olacak?

EXXEN İÇİN İKİ FARKLI ÜCRET İDDİASI

Gündemi takip edenlerin de bildiği üzere Exxen için henüz açıklanmış resmi bir fiyat yok. Fakat son iddialara göre başlangıç için 7.90TL’lik bir aylık abonelik ücreti belirlenmiş. Abonelik ücretini 1 yıllık peşin ödeyenler için bu meblağ 5.90 TL. En azından iddialar bu yönde.

Elbette bu üyelik planına reklamların dahil olup, olmadığı henüz netleşmiş değil. Çünkü kısa süre önce Ilıcalı reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı yayın formatı düşündüklerini de açıklamıştı.

EXXEN fiyatı ne kadar olacak? EXXEN ücreti belli oldu mu? EXXEN ne zaman açılıyor?EXXEN fiyatı ne kadar olacak? EXXEN ücreti belli oldu mu? EXXEN ne zaman açılıyor?

Eğer bu fiyatlar reklamlı abonelik için geçerliyse reklamsız abonelik fiyatı da 20TL civarlarında olabilir. Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Exxen 1 Ocak itibarıyla yayın hayatına başlayacak.

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