"Ey İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar buradayım"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ey İmamoğlu, sana sesleniyorum. Benim Ankara'da gidip oturmamı istiyorsun. Bilesin ki 23 Haziran'a kadar buradayım. Ne işim var biliyor musun? PKK'nın sızmaya çalıştığı her yerde kanımın son damlasına kadar mücadele ederim." dedi.

Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, Karadeniz dernekleri ile bayramlaşma programında konuşan Soylu, Türkiye'nin özgür ve huzur içerisinde bir bayram geçirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın selam ve tebriklerini de vatandaşlara ileten Soylu, Filistin, Myanmar, Yemen, Sudan, Suriye gibi savaş ve çatışma içerisindeki ülkelerin gelecek bayramlara huzur ve sükun içerisinde girmelerini diledi.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde darbeler, terör, ekonomik krizler yaşadığını hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 yıldır bu ülkeye her fırsatta saldırıyorlar. Son yıllarda Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 6-7 Ekim'de ve 15 Temmuz'da saldırdılar. Son 1,5 yıldır Amerikan merkezli bir döviz operasyonunu ortaya koyup Türkiye'yi haraca bağlamak istiyorlar. Bu Gezi olayları dahil bir tanesi eğer 1980 öncesinde yaşanmış olsaydı hükümet gitmişti. 28 Şubat öncesinde yaşanmış olsaydı hükümet gitmişti. Sebebi şudur; iki tercih kullandık. İlki, terörle mücadele yaptık. İkincisi de altyapımızı tahkim ettik. Türkiye'yi bir fiske ile yıkamasınlar diye. Terörle mücadeleye para ve insan kaynağı ayırdık. İnsansız hava aracını, ATAK helikopterini, mühimmatları, cirit füzesini biz yapıyoruz. Bir tercih yaptık ama bu tercihle beraber Afrin'e girdik ve terörü orada engelledik. Zeytindalı Harekatı'nda Cerablus'a, Azez'e girdik terörü orada engelledik. Bir şey daha yaptık, dağlarda 12-15 bin terörist vardı. Bugün dağlarda, kışa girmeden 700 diyordum, 600 terörist kaldı."