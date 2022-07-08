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  4. Eylem sırasında polise tokat atmıştı! Kimliği şaşkına çevirdi

Eylem sırasında polise tokat atmıştı! Kimliği şaşkına çevirdi

08.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da dün yapılan eylemde polislerin müdahalesi sırasında bir kişi, polise tokat attı. Polise tokat atan kişinin, doktor eşine destek olmak için eyleme katılan astsubay N.K.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan N.K.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte olayın detayları!

Eylem sırasında polise tokat atmıştı! Kimliği şaşkına çevirdi

Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dün ülke genelinde sağlık çalışanları şiddet olaylarını protesto etti. Sağlık çalışanları İstanbul’da Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanarak eylem yapmak istedi. Eylem sırasında polis ve sağlık çalışanları arasında, gösterinin izinsiz olması sebebiyle arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

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Görüntülerin ardından polis, tokat atan kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde tokat atan kişinin doktor olan eşine destek vermek için eyleme katılan astsubay N.K.Ö. olduğu ortaya çıktı.

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Gözaltına alınan N.K.Ö. işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyeye sevk edildi. N.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece, “kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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