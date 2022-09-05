Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Eylül ayı kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kira artış oranı kira kontratının yenileneceği aydan bir önceki aya ilişkin verilere göre hesaplanmaktadır. Eylül ayında yenilenecek olan kira tutarı TÜİK'in Ağustos ayı açıklaması sonrası belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrası "Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?", "Kira artış oranında yüzde 25 şartı kalktı mı?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'dan yüzde 80,21'e çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81,65'e ulaşacağı yönündeydi.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok %54,69 oranında zam yapılacak.

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

İŞYERİ ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69

Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL



