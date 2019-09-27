Eylül Yağlıkara cinayeti davası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ile Eylül'ün ailesi, taraf avukatları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda izleyici katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin taraflara söz verdi.

Tanıkların soruşturma aşamasındaki beyanlarıyla mahkeme huzurundaki ifadeleri arasında çelişki olduğunu iddia eden sanık Uğur Koçyiğit, suçun üzerine atılmak istendiğini öne sürdü.

Uzun süre tutuklu kaldığını söyleyen Koçyiğit, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Yağlıkara ailesinin avukatı ise sanık Huriye Koçyiğit'in "çocuğu kasten öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığını, ağır ceza gerektiren bu duruma rağmen sanığın tutuksuz olduğunu hatırlattı. Bu durumun, kamu vicdanını yaraladığını dile getiren avukat, sanığın tutuklanmasını talep etti.