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Eylül Yağlıkara cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:44 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ile Eylül'ün ailesi, taraf avukatları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda izleyici katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin taraflara söz verdi.

Tanıkların soruşturma aşamasındaki beyanlarıyla mahkeme huzurundaki ifadeleri arasında çelişki olduğunu iddia eden sanık Uğur Koçyiğit, suçun üzerine atılmak istendiğini öne sürdü.

Uzun süre tutuklu kaldığını söyleyen Koçyiğit, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Yağlıkara ailesinin avukatı ise sanık Huriye Koçyiğit'in "çocuğu kasten öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığını, ağır ceza gerektiren bu duruma rağmen sanığın tutuksuz olduğunu hatırlattı. Bu durumun, kamu vicdanını yaraladığını dile getiren avukat, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Duruşma savcısı, sanıklar ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in tutululuk halinin devamına hükmetti.

Sanık Huriye Koçyiğit'in tutuklanmasına ilişkin talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Bu arada izleyicilerin, sanıklara tepki göstermesi üzerine, duruşma salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

- Ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor

İddianamede, sanık Uğur Koçyiğit hakkında, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından en az 22 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Uğur Koçyiğit'in, olayın ardından birçok telefon görüşmesi yaptığı annesi Huriye Koçyiğit'in ise beyanlarında oğluyla çelişkiye düştüğü bildirilen iddianamede, oğlunun konuşması halinde karşılaşacağı hukuki müeyyideler ve ailece köy yerinde karşılaşacakları tepkileri öngören Huriye Koçyiğit'in, oğlunun küçük kızı kaçırıp öldürmesi kararını kuvvetlendirdiği kaydedildi.

Huriye Koçyiğit'in de "çocuğu kasten öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 27 yıla kadar hapsi istendi.

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