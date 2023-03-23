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'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bırakma eyleme yaptılar: İkramiyelerimizi istiyoruz

23.03.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra Meclis'e gelmiş ve yasalaşmıştı. Erken emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş yeni düzenlemenin ardından SGK'ların önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yoğunluklara isyan eden Fatih Unkapanı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, iş yüklerinin arttıklarını belirterek iş bırakma eylemi yaptı.

'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bırakma eyleme yaptılar: İkramiyelerimizi istiyoruz

Fatih Unkapanı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, EYT ile iş yüklerinin arttığını söyleyerek iş bırakma eylemi yaptı.

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EYT'LİLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURMUŞTU

Fatih Sosyal Güvenlik Kurumu Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi çalışanları Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte iş yükünün arttığı düşüncesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Açıklanan EYT ile SGK çalışanlarının iş yükü arttığını söyleyen Büro Emekçileri Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı İsak Ateş, “Herkesin yakından takip ettiği gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme meclisten geçerek yasalaştı. Henüz düzenleme kamuoyuyla paylaşılmadan 1 Ocak’ta hizmet borçlanmasına asgari ücrete gelen zam oranında artış olacağını duyan mağdurlar sosyal güvenlik merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, borçlanma taleplerini gerçekleştirmişlerdi. Bu durum dahi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının iş yükünü iki üç kat arttırırken emeklilik taleplerinin başlaması ile tüm sosyal güvenlik merkezleri önü mahşeri kalabalığa dönüşmüş, yaşanan yoğunlukla beraber hem vatandaşlar mağdur edilmiş hem de sosyal güvenlik kurumu emekçilerinin iş yükü katmerlenerek artmıştır. Daha da artacağı görülmektedir.

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"SGK EMEKÇİSİ ARTIK YETER DİYOR"

Personelle karşılanması çok büyük sıkıntılara neden olacaktır. Sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan sosyal güvenlik kurumu emekçisi artık yeter diyor. SGK çalışanları açlık sınırındaki bir ücretle 85 milyon vatandaşa hizmet etmektedir. 2012 yılında yayınlanan 666 sayılı kanun hükmünde kararnameyle daha önceden SGK çalışanlarının almakta olduğu yılda 2 asgari tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler, sözde eşit işe eşit ücret adı altında kaldırılmıştır” şeklinde konuştu.

"İKRAMİYE VE EK ÖDEMELERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ"

Ek göstergeden yararlanmak istediklerini belirten Ateş, “Sosyal Güvenlik Kurumu doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup mevcut yoğunluğu ve iş yükü açısından da en yoğun kurumlardan biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir şekilde kesilen Mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geri istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına yüzer puan eklenmesini istiyoruz. Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz” dedi. (İHA)

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