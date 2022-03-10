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Eyüpsultan'da metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

10.03.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan Ayvansaray Metrobüs durağında turnikeden ücretsiz geçmek isteyen 2 kişi, tartıştıkları güvenlik görevlisini bıçakladı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte olayın detayları!

Eyüpsultan'da metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde Eyüpsultan Ayvansaray metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 kişi, turnikelerden ücretsiz geçmek istedi. Metrobüs durağında güvenlik görevlisi olan N.Y., bu kişilere engel oldu. Şüpheliler ile N.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında şüphelilerden biri yanında bulundurduğu bıçakla N.Y.'yi karın boşluğundan bıçakladı.

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Şüpheliler olayın ardından metrobüse binerek uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.Y. olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin S.K. ve İ.K. olduğunu tespit etti. Ekipler adres tespitinin ardından Küçükçekmece'de bulunan adrese operasyon düzenledi.

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Yapılan operasyonda S.K. gözaltına alırken, diğer şüpheli İ.K.'yı ise yakalama çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K. adliyeye sevk edildi.

DHA

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metrobüs
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