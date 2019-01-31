Eyüpsultan'da asfalt taşıyan kamyon devrildi

Hasan YILDIRIM-Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan'da sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Alibeyköy TEM Otoyolu sapağında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin Ceylan(50) yönetimindeki 34 KD 9815 plakalı sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Bariyerlere doğru devrilen kamyonun sürücüsü Ceylan kazayı yara almadan atlattı. Hafriyat kamyonunun camları kırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yan yatan hafriyat kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinçle yoldan kaldırıldı. Kamyonun yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"DEMİRE VURMAMLA KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Kamyon şoförü Yasin Ceylan," Demire vurdum. Demire vurmamla kontrolümü kaybedip devrildim. Sıcak asfalt taşıyordum. Bende bir şey yok. Kafam biraz ağrıdı. Başka bir şeyim yok" dedi.

