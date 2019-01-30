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Eyüpsultan’da çöken istinat duvarının son durumu havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:30 | Son Güncelleme

Binanın arkasındaki istinat duvarının çökmesi sonucu elektriklerin kesildiği Eyüpsultan Devlet Hastanesinin bir bölümü yeniden hizmet vermeye başladı.

Binanın arkasındaki istinat duvarının çökmesi sonucu elektriklerin kesildiği Eyüpsultan Devlet Hastanesinin bir bölümü yeniden hizmet vermeye başladı. Yapılan çalışmalar ve istinat duvarının çöktüğü alan ise havadan görüntülendi.
Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çökmüş, çevredeki üç bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Hastanede elektrik kesilmiş ve bir süre hizmet verilememişti. Dün akşam yapılan çalışmalarla hastaneye getirilen UMKE ekiplerinin jeneratörleriyle önce acil kısmı aktif hale getirildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren de hastaneye bağlı poliklinikler yeniden hizmete açıldı. Hastanenin C Bloğu ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler katlarda bulunan çeşitli ekipmanları alarak hastanenin başka bir bloğuna taşıdı.

Çökmenin yaşandığı alan iş makineleriyle temizleniyor
İstinat duvarının çökmesi sonucu hastanenin arka bahçesine dökülen moloz ve toprak parçalarının belediyeye bağlı iş makineleri tarafından temizlenmesi çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor. Duvarın çöktüğü sokakta bulunan 3 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina girişleri güvenlik şeridiyle kapatılırken, polis ekipleri sokak üzerinde olası bir olumsuzluk yaşanmaması için beklemeye devam ediyor. Öte yandan belediye ekiplerinin çalışmaları da havadan görüntülendi.

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