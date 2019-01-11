Eyüpsultan’da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da kullanılmayan traktör fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Edirnekapı Rami Caddesi üzerindeki kullanılmayan traktör fabrikasının idari binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

