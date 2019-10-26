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Eyüpsultan’da Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 20:12 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen gecede, asker selamı ile Mehmetçiğe destek mesajı verildi.Eyüpsultan Ülkü Ocakları tarafından, Şahlanış Birlik ve Beraberlik Gecesi düzenlendi.

Eyüpsultan Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen gecede, asker selamı ile Mehmetçiğe destek mesajı verildi.
Eyüpsultan Ülkü Ocakları tarafından, Şahlanış Birlik ve Beraberlik Gecesi düzenlendi. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin sunumunu Şair Kasım Alper Özdemir yaptı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran Tilaveti ile başlayan gecede açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Yavuz Alemdar, "Böyle bir etkinliği yapmaktan dolayı onurlu ve gururluyuz. Etkinliğimize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Davamıza ve bayrağımıza bu güzel çatı altında sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür ise konuşmasında, "Kendi şehrimde, ilçe başkanlığı yaptığım yerde ve yetiştiğim ocağın bu kutlu gecesinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyerek geceyi düzenleyenlere teşekkür etti.
Alperen Kekilli’nin konseri ile sona eren etkinliğe; Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Eyüpsultan MHP ilçe Başkanı Aydın Yırtıcı ve birçok davetli katıldı.

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