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Eyüpsultan’da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

20.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da dün gece saatlerinde tramvay ve otomobil çarpıştı.

Eyüpsultan’da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Eyüpsultan’da dün gece saatlerinde tramvay ve otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Alibeyköy tramvay durağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil ve tramvayda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Hasar alan tramvay da tamir için merkez istasyonuna çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan’da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Eyüpsultan’da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Eyüpsultan’da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

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İstanbul Eyüpsultan

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