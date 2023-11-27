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    4. Ezel'in Eyşan'ı solda sıfır kalır! İhanetin kitabını yazan burçlar belli oldu

    Ezel'in Eyşan'ı solda sıfır kalır! İhanetin kitabını yazan burçlar belli oldu

    27.11.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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    Astrologlar bazı burçların gerçekten aşık olmadıkları takdirde sadakatsiz olabileceklerini vurguluyor. Konu aşk olunca 3 burç cazibeli, baştan çıkarıcı ve bir o kadar da acımasız olabiliyor. Onlar Ezel dizisinin Eyşan'ını aratmıyorlar. İşte, ihanetin kitabını yazan burçlar...

    Aşk birçok kişi için vazgeçilmez olsa da karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Astrologlar 3 burcun gerçekten aşık olmadıkları takdirde ihanet etmeye meyilli olduklarını vurguluyor. Onlar, Ezel'in Eyşan'ı gibi cazibeleriyle herkesin gönlünü çelebilirler.

    İKİZLER

    GÖNÜL İLİŞKİLERİNDE GÜVEN SORUNUNA YOL AÇARLAR

    Eğlenceli, sosyalleşmeyi seven ve meraklı yapısıyla bilinen İkizler gönül ilişkilerinde güven sorunlarına yol açabilir. Onlar, sürekli olarak yeni bir deneyim arayışı içindedir. Bu sebeple İkizler burcu insanıyla sevgili olan kişilerin açık bir iletişim kurmaya ve güven sağlamaya dikkat etmesi gereklidir.

    YENGEÇ

    DUYGUSAL BEKLENTİLERİ KARŞILANMAZSA...

    Yengeçler duygusal olmalarıyla bilinir. Son derece hassas olan bu kişiler güven sorunu yaşarlar. Yengeçler duygusal beklentilerine karşılık vermeyen bir ilişkinin içinde olduklarında aldatma eğilimi gösterebilirler.

    AKREP

    AŞKTA ŞÜPHECİ BİR TAVIR SERGİLERLER!

    Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler ise partnerlerine tamamen güvenmek yerine, sürekli olarak şüpheci bir tavır sergileyebilirler. Bu durum ilişkinin çıkmaza girmesine neden olabilir. Akrepler ile ilişki yaşayan kişiler, açık iletişim kurmalı ve güven sağlamalıdır.

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