Ezel'in Eyşan'ı solda sıfır kalır! İhanetin kitabını yazan burçlar belli oldu

Aşk birçok kişi için vazgeçilmez olsa da karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Astrologlar 3 burcun gerçekten aşık olmadıkları takdirde ihanet etmeye meyilli olduklarını vurguluyor. Onlar, Ezel'in Eyşan'ı gibi cazibeleriyle herkesin gönlünü çelebilirler.

GÖNÜL İLİŞKİLERİNDE GÜVEN SORUNUNA YOL AÇARLAR

Eğlenceli, sosyalleşmeyi seven ve meraklı yapısıyla bilinen İkizler gönül ilişkilerinde güven sorunlarına yol açabilir. Onlar, sürekli olarak yeni bir deneyim arayışı içindedir. Bu sebeple İkizler burcu insanıyla sevgili olan kişilerin açık bir iletişim kurmaya ve güven sağlamaya dikkat etmesi gereklidir.

DUYGUSAL BEKLENTİLERİ KARŞILANMAZSA...

Yengeçler duygusal olmalarıyla bilinir. Son derece hassas olan bu kişiler güven sorunu yaşarlar. Yengeçler duygusal beklentilerine karşılık vermeyen bir ilişkinin içinde olduklarında aldatma eğilimi gösterebilirler.

AŞKTA ŞÜPHECİ BİR TAVIR SERGİLERLER!

Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler ise partnerlerine tamamen güvenmek yerine, sürekli olarak şüpheci bir tavır sergileyebilirler. Bu durum ilişkinin çıkmaza girmesine neden olabilir. Akrepler ile ilişki yaşayan kişiler, açık iletişim kurmalı ve güven sağlamalıdır.

