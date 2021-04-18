F1 pilotu Max Verstappen kimdir? Max Verstappen gerçek adı ne? Formula 1 yarışlarından tanıdığımız Max Verstappen kimdir?

Max Verstappen, 17 yaşındayken ilk Formula 1 yarışına çıktı ve 18 yaşında ilk Formula 1 zaferini elde etti. Kendisi gibi Formula 1 yarışçısı olan babası Jos Verstappen, oğlu Max Verstappen’ı yarış konusunda oldukça destekliyordu. Max Verstappen, 2016 sezonunda Red Bull Racing ile anlaştı ve anlaşmasının üzerinden birkaç hafta sonra şampiyonluk için yarışarak birincilik elde etti. Bu galibiyeti ile Max Verstappen, 18 yaşında Formula 1 tarihindeki en genç pilot unvanını kazandı. F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Verstappen kazandı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Sezonun ikinci mücadelesi, İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte, 63 tur üzerinden yapıldı. Yağmur altında verilen startta 3. cepten kalkan Max Verstappen, önce takım arkadaşı Sergio Perez'i, devamında ise Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı geçerek liderliğe yerleşti. "Pit stop"ların ardından Verstappen ilk, Hamilton 2'nci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3'üncü sırada piste döndü.

turda Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Williams sürücüsü George Russell arasındaki mücadele, büyük bir kazayla sonuçlandı. Kaza nedeniyle yarış, 34. turda durduruldu. Yarışın yeniden başlaması sonrası da liderliğini koruyan Verstappen, sezonun ilk, kariyerinin 11. birinciliğine ulaştı. Art arda yaptığı geçişlerle hatasını telafi eden Hamilton, liderin 22 saniye arkasında 2'nci, Hamilton'dan 1.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen McLaren-Mercedes sürücüsü Lando Norris ise 3'üncü oldu. Yarışın en hızlı turuna imza atan Hamilton böylece Verstappen'in bir puan önünde pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 2 Mayıs'ta yapılacak. MAX VERSTAPPEN KİMDİR? Gerçek adı, Max Emilian Verstappen olan Verstappen, 30 Eylül 1997 tarihinde Belçika’da doğdu. Hollanda doğumlu Max Verstappen 30 Eylül 1997 tarihinde Belçika'nın Hasselt kentinde dünyaya geldi. Tıpkı babası Jos Verstappen gibi yarış pilotu olmaya dair bir kariyer geliştiren Verstappen, genç yaşta Toro Rosso'nun koltuğuna oturdu. İlk yılında, yani 2014'te herhangi bir yarışta yer almasa da 2015'ten itibaren çoğu yarışta bulundu. Scuderia Toro Rosso ile Macaristan ve Amerika yarışlarında 4. sıraya yerleşen Verstappen, padokta büyük sükse yarattı. Ertesi yıl sadece 4 yarışta yer aldıktan sonra pistlerin güçlü ekibi Red Bull Racing ile anlaştı.